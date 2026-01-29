Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Перечислены «стоп-слова» в комментариях при переводе с банковской карты

Юрист Хаминский: ошибка в комментарии чревата блокировкой перевода с карты

Банковские карты Банковские карты Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отправляя перевод с карты на карту, будьте осторожны с комментариями получателю, предупредил в беседе с агентством ПРАЙМ юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Невинная на первый взгляд фраза может стать причиной блокировки операции.

Эксперт объяснил, что системы банков автоматически анализируют поле «сообщение получателю» в рамках закона о противодействии отмыванию доходов. Самыми рискованными являются комментарии, указывающие на коммерческую деятельность.

В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий, — предостерег Хаминский.

По данным Ассоциации российских банков, около 22% переводов между физлицами проверяются дополнительно, а доля операций, заблокированных из-за комментариев, в 2024 году выросла на 15%. Самый верный способ избежать проблем — не заполнять это поле вообще. По мнению Хаминского, передать нужную информацию через СМС или мессенджер.

Ранее аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева напомнила, что российские банки усилили контроль за переводами с 1 января 2026 года. По ее словам, теперь они смотрят не на конкретные переводы, а на общую логику финансового поведения гражданина. Особое внимание банки обращают на схожие суммы от разных отправителей.

