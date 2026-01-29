В Госдуме назвали идеальный возраст для рождения первенца

С возрастом беременность требует от женщины более тщательного планирования, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, оптимальное время для зачатия ребенка находится в диапазоне от 20 до 29 лет.

У нас есть биологический возраст и анатомические факторы. Как бы мы их ни называли, мы ничего с этим не сделаем. Да, [рожать] чем раньше, тем лучше. Время рождения первого ребенка — возраст, начинающийся на цифру два, но далеко не до 30 лет. Это мы говорим про идеал с точки зрения гормонов, здоровья. Точной даты нет. У каждой женщины есть возможность родить здорового ребенка. Просто подходы к планированию, ведению беременности в каждом возрасте разные. Если в 25 лет больше шансов забеременеть, то когда тебе 40, может понадобиться ЭКО, а может и не одно. Понадобиться исследование плода на заболевание, чтобы родился здоровый ребенок, — пояснила Буцкая.

Она подчеркнула, что не каждая яйцеклетка становится эмбрионом, и не каждый эмбрион имеет генетически здоровый состав. Таким образом, по словам депутата, после достижения 35 лет требуются особые методы планирования и обследования во время беременности.

В России 10% детей, заканчивающих школу, имеют первую группу здоровья, к моменту беременности и родов подходят женщины часто с целым списком диагнозов. Именно поэтому у нас есть репродуктивная диспансеризация, ее обязательно проходить всем девушкам и женщинам. Мы ведем большую программу по студенческим семьям, оказываем меры поддержки от семейного общежития до перевода на бюджетное обучение, чтобы дети рождались так, чтобы успеть к 40 лет стать многодетной мамой, — резюмировала Буцкая.

Ранее демограф Сергей Галиев предложил стимулировать молодых россиянок к рождению детей с помощью экономических мер. По его словам, девушек следует мотивировать на материнство через социальные льготы, включая преференции при поступлении в вуз и увеличение декретного отпуска.