29 января 2026 в 16:39

В ГД призвали не штрафовать водителей за неправильную парковку в снегопад

Депутат Гусев: штрафы за нарушение правил парковки в снегопад нужно отменить

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Необходимо перестать штрафовать водителей за нарушение правил парковки во время снегопада, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он отметил, что в таких погодных условиях автомобилисты не могут увидеть разметку.

Прошу Вас не привлекать граждан к административной ответственности по статье 12.19 КоАП РФ в случаях, когда дорожная разметка, знаки парковки, границы парковочных мест либо иные элементы, ограничивающие стоянку и остановку транспортных средств, скрыты снежным покровом, осадками либо другими метеорологическими явлениями, исключающими их различимость, — указал в письме, направленном начальнику главного управления МВД России по Москве Олегу Баранову, депутат.

Гусев подчеркнул, что в ситуации, когда невозможно определить, действует ли запрет на парковку, водитель не должен нести наказание. По его словам, поводом для подобного обращения стали жалобы автомобилистов.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о бесплатном пользовании платными парковками для многодетных семей по всей стране. Льгота предлагается для одного автомобиля, принадлежащего семье.

