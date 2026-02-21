Прощеное воскресенье: как правильно просить прощения и отвечать

В нынешнем году Прощеное воскресенье — завершающий день Масленицы — выпадает на 22 февраля. В этот день верующие в России просят друг у друга прощения, чтобы начать долгий Великий пост с чистой душой. Как правильно подойти к ритуалу, в чем суть праздника, что о нем обязательно надо знать — выяснил NEWS.ru.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье запрещается совершать плохие поступки и обижать людей. Также нельзя просить прощения не от чистого сердца, а также прощать друзей и близких наперекор себе.

22 февраля верующим рекомендуется воздержаться от ссор, обмана и не думать о плохом. Кроме того, в Прощеное воскресенье нельзя отказывать близким и посторонним людям в помощи или милостыни.

В этот день необходимо избегать любых физических занятий, уборки и стирки. Также следует обратить внимание на рацион — в Прощеное воскресенье не разрешается есть мясо и употреблять спиртные напитки.

Что можно делать в Прощеное воскресенье

Как рассказала NEWS.ru историк, религиовед Людмила Кулакова, этот день следует проводить в кругу родных и близких.

«Конечно, одной из главных традиций также является посещение храма. Стоит провести время в молитве и размышлениях», — пояснила она.

По ее словам, в Прощеное воскресенье необходимо примириться с обиженными вами людьми и постараться отпустить все свои обиды.

Как правильно просить прощения

Просить прощения следует без оправданий и длинных объяснений, пояснила в разговоре с NEWS.ru ректор Института превентивной психологии Татиана Молосова.

«Достаточно сказать: „Прости меня, если чем-то обидел“ — и вложить в эти слова настоящее чувство. Важно помнить, что форма не так значима: не имеет значения, устно это, в сообщении или даже мысленно, если по-другому нельзя», — рассказала Молосова.

По ее словам, отвечая на просьбу о прощении, старайтесь отпускать обиду осознанно: «Слова „Бог простит, и я прощаю“ или „Прощаю, и ты меня прости“ — это не формула, а внутреннее решение не держать зла. Даже если боль еще чувствуется, важно выбрать путь к примирению».

Молосова утверждает: главное в Прощеное воскресенье — не идеальные слова и не соблюдение ритуала, а искренность сердца.

«Не так важно, как именно ты просишь прощения или отвечаешь, важно — действительно хотеть примирения и быть готовым меняться», — указала собеседница NEWS.ru.

Самое важное — просить прощения у тех, кого обидели, оскорбили, против кого согрешили, объяснил в беседе с NEWS.ru настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Семистрельная» Вологодской епархии священник Илья Савастьянов.

«Не нужно просить прощения у всех, потому что это бессмысленно и размывает цель этого дня, которая состоит в примирении и прощении обид. Картинки в соцсетях также не соответствуют духу дня, потому что личное обращение помогает нам осознать ошибочность нашего поведения, когда мы обижаем человека. В этот день принято исповедоваться, чтобы получить прощение и от Бога в наших прегрешениях», — пояснил священник. Он также отметил, что отвечать на просьбу прощения принято словами: «Бог простит, и я прощаю», но можно и другими словами.

Важнее всего попросить прощения у близких людей — у тех, кого мы чаще всего обижаем, и у людей из нашего окружения, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru священник Андрей Чижов.

«Придя в храм, просить прощения у людей, которых видим впервые, не имеет особого смысла», — объяснил он.

Как просить прощения не формально

Зачастую люди просят прощения в этот день, не вкладывая особого смысла в поступок, указывает в разговоре с NEWS.ru психолог Виктория Васюкова.

По ее словам, крайне важно отказаться от формальности: «Массовая рассылка сообщений в мессенджерах не имеет ценности. Сила в личном обращении. Лучше один честный разговор с тем, перед кем вы действительно виноваты, чем десяток шаблонных „прости“».

Также, говорит Васюкова, стоит быть конкретным.

«Скажите не просто „извини“, а назовите причину: „Прости за мою резкость вчера“, „Мне жаль, что я подвел тебя, не выполнив обещание“. Это показывает, что вы осознали суть поступка, а не просто отбываете повинность. Дайте человеку время и право на реакцию. После ваших слов может наступить пауза — и это нормально. Не нужно давить, извиняться повторно или ждать мгновенного прощения. Вы озвучили свою позицию — теперь важно позволить другому сделать свой выбор: принять ваши слова и дать отношениям шанс или взять дистанцию», — говорит специалист.

По мнению Васюковой, искреннее извинение — это предложение диалога, а не требование прощения.

«Смысл этого дня не в том, чтобы „отчитаться“ перед всеми в списке контактов. Он в том, чтобы найти в себе смелость для единственного, но настоящего разговора, который может поставить точку в старом конфликте или дать отношениям новый старт. Именно такой разговор очищает не только календарь, но и внутреннее пространство между людьми», — заключила Васюкова.

