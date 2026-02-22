Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 18:18

Провожаем Масленицу: топ-блюдо на Прощеное воскресенье

Провожаем Масленицу: топ-блюдо на Прощеное воскресенье Провожаем Масленицу: топ-блюдо на Прощеное воскресенье Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Прощеное воскресенье завершает Масленицу яркими угощениями и душевными разговорами. Соберите родных и приготовьте что-то особенное. Рекомендую семечки в меду — бюджетное блюдо на Прощеное воскресенье.

Обжарьте 300 г тыквенных семечек на сухой сковороде 5 минут до хруста. Смешайте с 100 г меда, прогрейте на слабом огне 3 минуты, чтобы карамель схватилась. Выложите на пергамент остывать. Получится хрустящая сладость — отличное блюдо на Прощеное воскресенье к чаю. Полезно, без муки и быстро! Хранится неделю в банке.

Ранее мы поделились рецептом нежнейшей творожной начинки для блинов.

Александра Вкусова
А. Вкусова
