Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 10:31

Шоколадный соус, который застывает внутри блина. Густой, бархатный, из трех продуктов. Мечта сладкоежки к Масленице!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти три ингредиента — ваш чистый холст. В готовый ганаш можно добавить щепотку соли, чтобы подчеркнуть сладость, немного апельсиновой цедры, щепотку корицы или дробленые орехи для хруста.

Для начинки беру 200 граммов хорошего темного или молочного шоколада и ломаю его на мелкие кусочки в глубокую жаропрочную миску. В сотейнике нагреваю 200 мл жирных сливок (33%) до горячего состояния, но не даю им закипеть — как только по краям пошли первые пузырьки, снимаю с огня. Заливаю горячими сливками кусочки шоколада и оставляю на 2-3 минуты, чтобы шоколад начал плавиться. Затем тщательно перемешиваю массу венчиком до получения идеально гладкой, блестящей и однородной текстуры. Добавляю 50 граммов мягкого сливочного масла, нарезанного кубиками, и снова перемешиваю до полного соединения. Масло делает начинку более плотной и глянцевой. Даю ганашу остыть при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник минут на 20-30, чтобы он немного загустел и стал удобной для намазывания консистенции. Этой густой шоколадной массой намазываю остывшие блины, сворачиваю их в трубочку или конвертик. Подавать можно сразу или дать постоять немного — начинка останется мягкой внутри, но не будет вытекать.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Блинчатые пирожки легко: с любимым вареньем и сметаной
Семья и жизнь
Блинчатые пирожки легко: с любимым вареньем и сметаной
Легкие блинчатые пирожки: бюджетный ужин за 30 минут
Семья и жизнь
Легкие блинчатые пирожки: бюджетный ужин за 30 минут
Никакой возни с тестом: нашинковал капусту, добавил яйцо, специи — и на сковороду. Оладьи получаются кружевные, хрустящие, объедение
Общество
Никакой возни с тестом: нашинковал капусту, добавил яйцо, специи — и на сковороду. Оладьи получаются кружевные, хрустящие, объедение
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Пышные блины на дрожжах: как в детском саду, понравятся и детям, и взрослым
Семья и жизнь
Пышные блины на дрожжах: как в детском саду, понравятся и детям, и взрослым
блины
рецепты
Масленица
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-модель впервые украсила обложку российского журнала
Россиянин пострадал при жесткой посадке вертолета
Синоптик рассказала, когда в центр страны придет настоящая весна
Стало известно, как в ЛНР относятся к воссоединению с Россией
В Дании произошел массовый выброс кашалотов на берег
Россияне нашли неожиданный способ сэкономить на МРТ
Жена сожгла дом с семью мужчинами после ссоры с супругом из-за пьянства
Два россиянина выступят в предпоследний день Олимпиады
Психолог назвал слова, которыми часто пользуются мошенники
В «Уралдронзаводе» рассказали, на какую сумму Россия уничтожила дроны ВСУ
Неизвестные работы Микеланджело оказались спрятаны в тайнике
Дмитриев сравнил принца Эндрю и его окружение с сатанистами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 февраля: где сбои в РФ
«Враг — не Россия»: командир ВСУ сделал неожиданное признание
Названы языки, у которых остался один носитель в России
Угольников сообщил о готовности поддержать организацию Музея памяти
Посол России в Париже призвал посчитать французские боеголовки
«Я очень капризный»: актер Шакуров объяснил свою требовательность
Россиянки рассказали, сколько тратят на подарки близким к 23 Февраля
«Ущербная логика»: Константинов объяснил антироссийские выпады Каллас
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.