Шоколадный соус, который застывает внутри блина. Густой, бархатный, из трех продуктов. Мечта сладкоежки к Масленице!

Эти три ингредиента — ваш чистый холст. В готовый ганаш можно добавить щепотку соли, чтобы подчеркнуть сладость, немного апельсиновой цедры, щепотку корицы или дробленые орехи для хруста.

Для начинки беру 200 граммов хорошего темного или молочного шоколада и ломаю его на мелкие кусочки в глубокую жаропрочную миску. В сотейнике нагреваю 200 мл жирных сливок (33%) до горячего состояния, но не даю им закипеть — как только по краям пошли первые пузырьки, снимаю с огня. Заливаю горячими сливками кусочки шоколада и оставляю на 2-3 минуты, чтобы шоколад начал плавиться. Затем тщательно перемешиваю массу венчиком до получения идеально гладкой, блестящей и однородной текстуры. Добавляю 50 граммов мягкого сливочного масла, нарезанного кубиками, и снова перемешиваю до полного соединения. Масло делает начинку более плотной и глянцевой. Даю ганашу остыть при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник минут на 20-30, чтобы он немного загустел и стал удобной для намазывания консистенции. Этой густой шоколадной массой намазываю остывшие блины, сворачиваю их в трубочку или конвертик. Подавать можно сразу или дать постоять немного — начинка останется мягкой внутри, но не будет вытекать.

