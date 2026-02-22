Зимняя Олимпиада — 2026
Забытый напиток русской зимы: варим сбитень по редкому рецепту

Чем угостить семью в Прощеное воскресенье: варим домашний сбитень Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чем угостить семью в Прощеное воскресенье — вопрос, который встает каждый год. Последний день Масленицы — особенный: стол должен быть щедрым, теплым, душевным. И пока блины уже примелькались, есть напиток, который способен удивить и детей, и взрослых, — домашний сбитень на основе ржаного солода.

Солод — вот тот самый редкий штрих, который отличает этот рецепт от привычного медового варианта. Именно он дает напитку мягкую хлебную глубину и чуть карамельный цвет.

Понадобятся: вода (1 л), мед натуральный (3 ст.л.), ржаной солод (2 ст.л.), корица молотая (1 ч.л.), гвоздика (4 бутона), имбирь сухой (0,5 ч.л.), кардамон молотый (щепотка), лавровый лист (1 шт.), черный перец горошком (3 шт.).

Солод залить стаканом теплой воды, оставить на 10 минут. Остальную воду довести до кипения, добавить процеженный солодовый настой, специи и варить на слабом огне 15 минут. Снять с огня, дать немного остыть, добавить мед — он не должен кипеть, иначе теряет пользу. Процедить и разлить по кружкам.

Вот чем угостить семью в Прощеное воскресенье — напитком с историей, согревающим изнутри. Подавать горячим, можно с лимоном.

  • Калорийность на 100 г: 38 ккал.

  • БЖУ: 0,3/0,1/9,2.

Ранее мы делились с вами рецептом низкокалорийных блинов на каждый день.

