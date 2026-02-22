Блюдо на Прощеное воскресенье для масленичного стол

В Прощеное воскресенье прощаем обиды и встречаем весну вкусными блинами. Это день тепла и семейных традиций. Попробуйте наше легкое блюдо на Прощеное воскресенье — блины с карамелизированными яблоками!

Для блинов с яблочной начинкой смешайте 2 стакана муки, 2 яйца, 500 мл молока, щепотку соли и 2 ст. л. сахара. Замесите тесто и дайте постоять 15 минут. Начините тонкими ломтиками яблок, обжарьте на сливочном масле до румяности. Полейте медом или вареньем — и вот готово идеальное блюдо на Прощеное воскресенье. Добавьте корицу для аромата, если любите специи. Готовится за 40 минут, выходит угощение на всю семью.

