Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 12:12

Блюдо на Прощеное воскресенье для масленичного стол

Блюдо на Прощеное воскресенье для масленичного стол Блюдо на Прощеное воскресенье для масленичного стол Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Прощеное воскресенье прощаем обиды и встречаем весну вкусными блинами. Это день тепла и семейных традиций. Попробуйте наше легкое блюдо на Прощеное воскресенье — блины с карамелизированными яблоками!

Для блинов с яблочной начинкой смешайте 2 стакана муки, 2 яйца, 500 мл молока, щепотку соли и 2 ст. л. сахара. Замесите тесто и дайте постоять 15 минут. Начините тонкими ломтиками яблок, обжарьте на сливочном масле до румяности. Полейте медом или вареньем — и вот готово идеальное блюдо на Прощеное воскресенье. Добавьте корицу для аромата, если любите специи. Готовится за 40 минут, выходит угощение на всю семью.

Ранее мы поделились рецептом нежных блинов на кефире.

Читайте также
Забытый напиток русской зимы: варим сбитень по редкому рецепту
Семья и жизнь
Забытый напиток русской зимы: варим сбитень по редкому рецепту
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники с жюльеном: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Общество
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники с жюльеном: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Спасаем блины: 15 рецептов соусов из того, что нашлось в холодильнике
Семья и жизнь
Спасаем блины: 15 рецептов соусов из того, что нашлось в холодильнике
Смаженки с творогом по старинному рецепту: мягкие, пышные, с нежной начинкой и золотистыми бортиками
Общество
Смаженки с творогом по старинному рецепту: мягкие, пышные, с нежной начинкой и золотистыми бортиками
Идеальное блюдо на Прощеное воскресенье для семьи
Семья и жизнь
Идеальное блюдо на Прощеное воскресенье для семьи
прощеное воскресенье
блины
Масленица
рецепты
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео лавины, накрывшей горнолыжный курорт на Эльбрусе
Политолог ответил, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
Страшную находку сделали при расширении дороги в Дагестане
«Русский Рэмбо» в одиночку взял в плен восьмерых бойцов ВСУ: как это было
Дворник-рецидивист устроил поножовщину у продуктового магазина
В Госдуме предупредили о новом порядке психиатрического освидетельствования
В Совете Федерации высказались об ошибочных заморозках банковских переводов
Королевская семья Британии: новости, Карл III решил сдать Эндрю?
Сыну украинского вора в законе отрубили фаланги пальцев и изнасиловали
Ушедшая из России немецкая компания «попросилась» назад
Ребенок стал жертвой пожара в российском городе
ВС России поразили ВПК Украины высокоточным ударом
Военный назвал неочевидное преимущество советского ПТУР над беспилотниками
ВС России за сутки сбили 326 украинских БПЛА
Мода на ретро подстегнула спрос на виниловые пластинки
Российский военный рассказал, как на Кубе содержат оружие СССР
Крымские школьники собрали прототип робота-бармена
Саратов, Энгельс, Луганск, Саранск: где были атаки ВСУ в России 22 февраля
Аппетиты американцев привели США к кадровому голоду
«Подари мне квартиру»: как вычислить брачного афериста, схемы обмана
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.