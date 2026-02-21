Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 15:14

Москвича арестовали на 13 суток из-за шашлычного скандала

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Москве на 13 суток арестовали местного жителя, жарившего шашлык на балконе, об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на соответствующее решение Нагатинского суда. Инцидент произошел в ЖК «Пик-комфорт».

[Гражданина] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), подвергнуть наказанию в виде административного ареста сроком на 13 суток, — говорилось в решении суда.

В документе также указывалось, что мужчина ругался нецензурной бранью в подъезде и не реагировал на замечания других жителей. Известно, что москвича уже привлекали к административной ответственности.

Ранее основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев заявил, что за постоянные конфликты, нарушающие покой окружающих, можно лишиться квартиры, предоставленной по социальному найму. По его словам, в первую очередь с жалобами на шумных соседей следует обращаться в полицию или управляющую компанию.

Также юрист Михаил Салкин отметил, что жильцам квартир может грозить административная ответственность и штраф за оставленные в подъезде пакеты с мусором. По его словам, квалификация правонарушения зависит от того, создают ли отходы препятствие для эвакуации граждан и являются ли источником антисанитарии.

Москва
суды
аресты
шашлыки
