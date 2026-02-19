Юрист ответил, что грозит за оставленные в подъезде пакеты с мусором Юрист Салкин: за оставленные в подъезде пакеты с мусором грозит штраф

Жильцам многоквартирных домов может грозить административная ответственность и штраф за оставленные в подъезде пакеты с мусором, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, квалификация правонарушения зависит от того, создают ли отходы препятствие для эвакуации граждан и являются ли источником антисанитарии.

Пакеты с мусором, оставленные на лестничной площадке, могут повлечь административную ответственность по разным составам. Если мусор размещен на путях эвакуации или у выходов, фактически создает препятствие проходу, обычно это квалифицируют как нарушение требований пожарной безопасности. Штраф для граждан составляет до 15 тыс. рублей, либо предупреждение. Если это именно захламление общего имущества без выраженного пожарного риска, на практике применяют статью 7.21 КоАП РФ — предупреждение или штраф до 1,5 тыс. рублей. При антисанитарии, когда распространяются запах, подтекание и насекомые, возможно применение статьи 6.4 КоАП РФ. Штраф по ней достигает 1 тыс. рублей, — пояснил Салкин.

