19 февраля 2026 в 06:30

Юрист ответил, что грозит за оставленные в подъезде пакеты с мусором

Юрист Салкин: за оставленные в подъезде пакеты с мусором грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жильцам многоквартирных домов может грозить административная ответственность и штраф за оставленные в подъезде пакеты с мусором, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, квалификация правонарушения зависит от того, создают ли отходы препятствие для эвакуации граждан и являются ли источником антисанитарии.

Пакеты с мусором, оставленные на лестничной площадке, могут повлечь административную ответственность по разным составам. Если мусор размещен на путях эвакуации или у выходов, фактически создает препятствие проходу, обычно это квалифицируют как нарушение требований пожарной безопасности. Штраф для граждан составляет до 15 тыс. рублей, либо предупреждение. Если это именно захламление общего имущества без выраженного пожарного риска, на практике применяют статью 7.21 КоАП РФ — предупреждение или штраф до 1,5 тыс. рублей. При антисанитарии, когда распространяются запах, подтекание и насекомые, возможно применение статьи 6.4 КоАП РФ. Штраф по ней достигает 1 тыс. рублей, — пояснил Салкин.

Ранее основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев заявил, что за постоянные конфликты, нарушающие покой окружающих, можно лишиться квартиры, предоставленной по социальному найму. По его словам, в первую очередь с жалобами на шумных соседей следует обращаться в полицию или управляющую компанию.

