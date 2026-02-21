МИД раскрыл, зачем Западу вбросы о позиции России на переговорах по Украине

Запад использует СМИ для вбросов о российской позиции на переговорах по урегулированию на Украине, чтобы ухудшить ситуацию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя необходимость «режима тишины». Несмотря на то что оппоненты на отказались «от какой-то части этого информационного шума», удалось обойтись без их «инсталляций», переходящих в «перформансы», приводит ее слова ТАСС.

Вбросы были разные, в том числе и дестабилизирующие ситуацию, с попытками дестабилизации ситуации, — отметила она.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что переговоры с Украиной должны продолжаться с учетом поставленных Россией целей. По его словам, их достижение отвечает интересам Киева.

Переговоры с участием представителей России, США и Украины прошли 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который охарактеризовал дискуссии как «тяжелые, но деловые». Стороны обсуждали территориальные вопросы и параметры безопасности, при этом Киев настаивает на надежных гарантиях от Запада, а Москва — на демилитаризации и отказе Украины от вступления в НАТО.