21 февраля 2026 в 07:04

Экс-премьер Украины объяснил, с каким условием нужно продолжать переговоры

Экс-премьер Азаров: переговоры с Украиной нужно продолжать с учетом целей РФ

Переговоры с Украиной должны продолжаться с учетом поставленных Россией целей, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, которые приводит ТАСС, их достижение отвечает интересам Киева.

Цена конфликта чрезвычайно велика, и поэтому попытки найти какие-то точки соприкосновения компромисса чрезвычайно важны. Другое дело, какой это будет компромисс, насколько он будет отвечать тем целям, которые поставила перед собой Россия, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, когда состоится следующий раунд переговоров по Украине. Он не стал подтверждать появившуюся в Сети информацию о том, что новый переговорный процесс пройдет якобы на следующей неделе в Женеве.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится.

