Что нужно успеть дачнику в конце февраля: список самых важных дел до весны

В конце зимы садоводы выезжают на участки, чтобы начать подготовку к дачному сезону. По прогнозам синоптиков, в этом году потепления в Центральной России до весны можно не ждать. Кроме того, до конца месяца будут продолжаться снегопады. Что можно сделать на даче в этих условиях уже сейчас — в материале NEWS.ru.

Как ухаживать за деревьями в саду в конце февраля

В конце февраля необходимо побелить стволы деревьев на участке, сказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, особенно важно выполнить эту работу сейчас, если дачник не успел это сделать поздней осенью или побелку смыло дождями. Она нужна для защиты растений от повреждений в результате перепадов температуры, подчеркнула эксперт.

«Темная кора в солнечные дни притягивает лучи, под ней начинается сокодвижение. Ночью в конце зимы — начале весны всегда бывает минусовая температура. Мельчайшие частицы сока замерзают на морозе, и происходят разрывы коры. Так же разрывает стеклянную банку с водой на морозе», — пояснила Самойлова.

Когда деревья покрыты белой краской, лучи солнца не так сильно нагревают кору, поэтому она не лопается, подчеркнула садовод. По ее словам, деревья белят примерно до высоты человеческого плеча, а не по колено.

«Даже если в саду высокий снежный покров, все равно лучше побелить деревья. Это можно сделать при 0 градусов или при низкой плюсовой температуре. Главное, чтобы на момент побелки был плюс в течение двух часов. Именно столько времени нужно, чтобы краска высохла», — порекомендовала Самойлова.

В конце зимы необходимо обрезать садовые деревья, добавил в беседе с NEWS.ru президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин. Кроме того, следует произвести отаптывание снега вокруг стволов для защиты от грызунов. Это не позволит мышам подобраться к дереву и обгрызть кору, уточнил он.

Какие еще работы нужно провести на садовом участке в конце февраля

Еще одна важная задача садовода в конце февраля — запастись талой водой для дальнейшего полива растений, сказала Самойлова. По ее словам, нужно перевернуть бочки и наполнить их снегом. Это необходимо проделать как с бочками в теплице, так и с теми, которые стоят в саду, посоветовала она.

Муханин добавил, что в конце зимы на участке можно поставить кормушки для птиц, поскольку им трудно добывать пищу из-под толстого слоя снега.

«Мы ставим в садах кормушки для куропаток, а также маленькие домики для косуль и зайцев», — отметил он.

Что можно посеять в теплице в конце февраля

При желании в конце февраля можно посеять первые семена в теплице, сообщила Самойлова. По ее словам, это может быть зелень, цветы или редис. Садовод также посоветовала положить сверху снег.

«Так вы убьете сразу двух зайцев: земля будет влажная и напитанная талыми водами, а посевы получат необходимую воду для прорастания», — отметила Самойлова.

Она порекомендовала садоводам посеять томаты раннего срока созревания. Например, к ним относятся проверенные временем сорта «бета» и «бета люкс», сказала садовод. Самойлова заверила, что при отсутствии в конце апреля — начале мая возвратных сильных заморозков есть шанс получить крепкую рассаду без домашнего выращивания.

Что посадить на рассаду в конце февраля

Самойлова отметила, что в феврале сеют на рассаду лук-порей и лук эксибишен. Если садовод планирует переместить ее на грядки позже конца апреля — начала мая, то посев стоит сдвинуть на март. Кроме того, в феврале можно посадить гелиотроп, петунию, физалис, пеларгонию, перец и баклажаны, добавила эксперт.

«Чтобы улучшить всхожесть пеларгонии, ее семена легким движением прокатывают между слоями наждачной бумаги мелкой фракции. Это нужно для того, чтобы немного повредить оболочку семечка и ускорить прорастание», — поделилась лайфхаком блогер.

Кроме того, в феврале можно высадить сразу в грядку аквилегию и дельфиниум, сказала Самойлова. Она пояснила, что для этого нужно выкопать в клумбе лопатой ямку.

«Вовсе не обязательно копать до земли. Можно просто высыпать туда семена. Весной вы удивитесь кучке появившихся всходов», — подчеркнула Самойлова.

Кроме того, конец февраля идеально подходит для черенкования растений, отметила садовод. По ее словам, таким образом можно приумножить рассаду петунии. В этот период времени также черенкуют пеларгонию, традесканцию, сенполии и комнатные цветы, которым требуется обновление.

«Еще в саду вы можете нарезать черенки гортензии, чтобы размножить этот цветок, если есть такая необходимость. Нарезанные черенки 10–15 см с одной или двумя парами почек ставят в воду на стеллаж под лампы. После распускания почек их аккуратно пересаживают в смесь перлита и торфа — они укореняют гортензию. Тепличка обязательна», — резюмировала садовод.

