Не рубить деревья, не копать: 10 штрафов, которые грозят дачникам в 2026-м

В 2026 году владельцам дачных участков может грозить ряд штрафов. Юристы утверждают, что к соблюдению требований закона следует отнестись предельно серьезно. За что могут оштрафовать дачников, в каких случаях для работ на земле требуется разрешение соседей — в материале NEWS.ru.

Нарушение требований пожарной безопасности

За розжиг костра на участке не по правилам пожарной безопасности нарушителей могут привлечь к административной ответственности, сказал в беседе с NEWS.ru юрист Сергей Ефимов.

Согласно утвержденным нормам, разводить открытый огонь на своем участке можно только на расстоянии 15 метров от строений, отметил он.

«Ели костер разжигают в металлической бочке, то расстояние до построек может быть 7,5 метра. Мангал можно установить в пяти метрах от строений», — пояснил Ефимов.

В случае нарушения правил штраф составит от 5 до 15 тыс. рублей в обычное время и 20 тысяч в период действия особого противопожарного режима. Юрист уточнил, что во втором случае запрещено разводить огонь даже в мангале.

Истребление борщевика

С 1 марта обязанность бороться с борщевиком Сосновского и с другими опасными инвазивными (чужеродными) растениями будет распространяться на владельцев всех категорий земель, включая дачи и сады. Адвокат Григорий Сарбаев напомнил в разговоре с NEWS.ru, что за разросшийся борщевик на участке собственнику грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей. По его словам, точный размер санкций власти регионов вправе определять самостоятельно.

Борьба с сорняками

В 2026 году все дачники обязаны не допускать зарастания участков сорной травой или дикими кустарниками. В противном случае собственнику грозят внушительные штрафы. По словам Ефимова, они могут быть федеральными и местными.

«Участок, который сильно зарос, не только выглядит не эстетично, но и создает риски возгорания травы в засушливый период. В этом случае недобросовестному владельцу огорода придется уплатить от 20 до 50 тыс. рублей. За сорняки на участке также можно легко получить штраф. Помимо борщевика Сосновского, нельзя допускать разрастания мяты полевой, одуванчиков, пижмы, полыни, череды и целого ряда других растений. Штраф может составить от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тыс. рублей. Если она не определена, то штраф будет от 10 до 20 тыс.», — сообщил собеседник.

Колодец для личных нужд

Копка колодцев и бурение скважин не запрещены законом при соблюдении ряда правил, уточнил Сарбаев. По его словам, скважина не должна быть глубже пяти метров или достигать уровня залегания грунтовых вод. Кроме того, забор воды разрешается только для личных нужд, отметил он.

Стройка на участке без разрешений

Строительство на участке без получения необходимых разрешений может привести к штрафу до 5 тыс. рублей и последующему сносу объекта, подчеркнул Ефимов. По его словам, штрафные санкции предусмотрены в случае самовольного захвата даже небольшой части соседней земли (например, перенос забора). Их сумма рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости участка.

Мойка и ремонт машины на участке

Федеральное законодательство запрещает мыть автомобиль на берегу реки, сообщил NEWS.ru эколог Михаил Семенов. По его словам, нарушителю грозит штраф до 500 рублей.

«Такое происходит в том случае, если дачный участок расположен у реки. Ремонтировать автомобиль разрешается только в специально разрешенных местах. В противном случае за это тоже предусмотрены штрафные санкции от 3 до 5 тыс. рублей», — отметил собеседник NEWS.ru.

Вырубка деревьев на участке

В некоторых случаях вырубка деревьев на дачном участке без разрешения может стать причиной административной или даже уголовной ответственности. По словам Сарбаева, нельзя вырубать абрикосовые деревья, некоторые виды берез и вишни.

Он также рассказал, что собственник участка вправе избавляться от деревьев, которые посадил он или прежний владелец земли, если на них нет гнезд редких птиц.

Согласование геодезических работ с владельцами соседних участков

Ефимов рекомендовал садоводам не пренебрегать интересами других дачников. По его словам, необходимо согласовывать все геодезические и оросительные работы с владельцами соседних участков, иначе можно получить штраф за повреждение чужого имущества. В отдельных случаях по решению суда дачнику могут назначить исправительные работы, отметил эксперт.

Туалет по правилам

Установка туалета на участке — больной вопрос. По словам Семенова, согласно действующим нормам закона, отходы жизнедеятельности не должны попасть в землю и грунтовые воды.

«По этой причине туалет придется оборудовать герметичной емкостью на глубине до трех метров. Расстояние между уличным туалетом и постройками должно быть минимум 12 метров, до границ участка — от двух метров, от бани и колодца — от восьми метров. Если не соблюсти эти требования, то владельца дачного участка ждет штраф до 5 тысяч рублей», — сказал Семенов.

Уведомлять о захоронениях на участке

С 1 января 2026 года граждане и юрлица несут ответственность за сохранность захоронений останков жертв геноцида советского народа, находящихся на земельных участках, правообладателями которых они являются.

При обнаружении непогребенных останков (захоронений) собственник обязан сообщить об этом в органы внутренних дел или местного самоуправления.

Сарбаев пояснил, что на это ему отводится трое суток. Неуведомление и продолжение строительных или земельных работ на участке влечет за собой административную и в отдельных случаях уголовную ответственность.

