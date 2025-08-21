Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российским дачникам напомнили о штрафах за скважины и колодцы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Строительство колодца или скважины на дачном участке должно соответствовать определенным правилам, напомнили эксперты Роскачества в беседе с RT. В противном случае нарушителям грозят штрафы.

Добыча воды на участке возможна, но только при определенных условиях. Во-первых, запрещено проводить взрывные работы. Во-вторых, водоносный горизонт не должен быть источником централизованного водоснабжения, а его уровень должен быть выше таких источников. Для личных нужд лицензия и специальное разрешение на использование воды не требуются, однако важно следовать установленным правилам.

Добывать воду без лицензии можно только для личного использования, не более 100 кубических метров в сутки. Скважину необходимо располагать на расстоянии не менее 50 метров от туалетов, выгребных ям, канализационных систем и складов удобрений. Следует избегать участков с повышенной влажностью и заболоченностью. После завершения бурения скважину следует тщательно герметизировать и оборудовать систему отвода воды.

За нарушение правил использования объектов предусмотрены следующие штрафы: в коммерческих целях без разрешения — от 3000 до 5000 рублей, за несоблюдение санитарных норм — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, за незначительные нарушения — от одной до полутора тысяч рублей. Размер штрафа зависит от характера и тяжести нарушения.

До этого юрист Никита Кулачкин сообщил, что с 1 сентября 2025 года ведение бизнеса на дачных участках в России будет запрещено. Под запрет попадут все виды коммерческой деятельности, включая мини-отели и ремонтные мастерские, а контроль за соблюдением новых правил усилят.

