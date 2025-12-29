Новый год — 2026
Морозостойкий первопроходец: сейте этот цветок прямо по снегу для самого раннего цветения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чтобы получить цветение уже в конце весны, сейте этот цветок прямо по тающему снегу в марте. Нигелла дамасская просто создана для самого раннего цветения!

Этот морозостойкий первопроходец способен прорастать при низких температурах, и его ростки не боятся возвратных заморозков. К июню нигелла образует пышные кустики с ажурной, похожей на укроп листвой, среди которой распускаются нежные цветки в голубых, синих, розовых или белых тонах, окруженные кружевной зеленой «вуалью».

Нигелла абсолютно неприхотлива: любит солнце, но мирится и с полутенью, не требует плодородных почв и частых поливов. Посеяв ее под ранней весной, вы получите крепкие, закаленные растения, которые зацветут намного раньше своих теплолюбивых собратьев. Это идеальный цветок для создания естественного, деревенского шарма в саду.

Ранее был назван цветок — мечта дачника выходного дня: посадил, приехал через месяц, а он в цвету.

