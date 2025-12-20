Новый год-2026
Мечта дачника выходного дня: посадил, приехал через месяц, а он в цвету

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для дачников, которые не могут уделять саду много времени, существует идеальный цветок — гайлардия остистая. Этот многолетник поражает своей засухоустойчивостью и способностью цвести практически без ухода. Посадил, приехал через месяц, а он в цвету!

Гайлардия образует пышные кустики с яркими, похожими на ромашки, цветками в солнечных оттенках желтого, оранжевого и красного. Ее секрет — глубокая и мощная корневая система, которая добывает влагу из глубоких слоев почвы. Посадив гайлардию на солнечном, хорошо дренированном месте, вы можете приезжать на дачу раз в месяц — даже редкого полива ей будет достаточно для поддержания жизнедеятельности и цветения.

Она не требует подкормок, не боится жары и засухи, а ее цветение продолжается с начала лета до глубокой осени. Единственное, что ей нужно, — это удаление увядших соцветий, что можно сделать во время своего очередного визита, чтобы стимулировать появление новых бутонов. Это не цветок, а настоящая мечта дачника выходного дня!

Ранее был назван многолетник, который завалит клумбу цветами уже в мае: на одном растении распускаются сотни цветков.

