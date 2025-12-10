ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 03:46

Этот многолетник завалит клумбу цветами уже в мае: на одном растении распускаются сотни цветков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот многолетник создает плотные куртины высотой 10–15 см, которые в мае исчезают под роскошным покрывалом из мелких, но невероятно многочисленных цветков всех оттенков фиолетового, синего, розового и красного.

Речь идет про обриету. Это растение завалит клумбу цветами уже в мае. Его главное преимущество — фантастическая способность к цветению: на одном растении одновременно распускаются сотни цветков, создавая сплошной ковер, через который не видно листьев. Обриета не боится весенних заморозков, засухоустойчива и прекрасно зимует под снегом.

После майского пика цветения легкая обрезка стимулирует повторную волну цветения в конце лета. Этот многолетник будет год за годом расширять свои владения, создавая все более впечатляющие цветочные куртины при минимальном уходе.

Ранее был назван многолетник, который украсит сад даже в тени.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько раз ВСУ обстреляли территорию ДНР за сутки
«Военный оксюморон»: в Аргентине указали на ошибку ЕС по поводу России
На Камчатке сейсмологи зафиксировали подземные толчки
Мужчинам назвали «женские упражнения» для укрепления здоровья
«Не справились»: Пушков указал на последствия одной ошибки ЕС
«Легче ликвидировать»: Зеленский рассказал о поисках замены Ермаку
Дрон-камикадзе ВСУ выбил стекла в домах жителей Горловки
«Ливерпуль» победил «Интер» в выездном матче Лиги чемпионов
Фаза Луны сегодня, 10 декабря: бережем печень, моемся, начинаем работать
В Одессе прогремел мощный взрыв
В Сумах пять подростков пострадали в результате стрельбы
Стало известно, с президентом какой страны Путин проведет встречу в Кремле
Популярный среди детей певец раскрыл главное преимущество блокировки Roblox
Стало известно, когда главную новогоднюю елку страны доставят в Кремль
Военный самолет Ил-76 разбился в Судане
Странные иконы, наркотики, вуду: что находят при обысках у украинской элиты
В ФРГ создали необычные адвент-календари в форме боевой машины
В ЕС предрекли затяжные переговоры по урегулированию на Украине
Боец ВС РФ в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
В результате стрельбы в университете пострадали несколько человек
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.