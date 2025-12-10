Этот многолетник завалит клумбу цветами уже в мае: на одном растении распускаются сотни цветков

Этот многолетник создает плотные куртины высотой 10–15 см, которые в мае исчезают под роскошным покрывалом из мелких, но невероятно многочисленных цветков всех оттенков фиолетового, синего, розового и красного.

Речь идет про обриету. Это растение завалит клумбу цветами уже в мае. Его главное преимущество — фантастическая способность к цветению: на одном растении одновременно распускаются сотни цветков, создавая сплошной ковер, через который не видно листьев. Обриета не боится весенних заморозков, засухоустойчива и прекрасно зимует под снегом.

После майского пика цветения легкая обрезка стимулирует повторную волну цветения в конце лета. Этот многолетник будет год за годом расширять свои владения, создавая все более впечатляющие цветочные куртины при минимальном уходе.

