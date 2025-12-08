ТИЭФ'25
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если котлеты с отдельным гарниром на тарелке уже кажутся слишком разрозненными и привычными, а душа просит цельного, уютного и по-домашнему щедрого блюда, эта запеканка станет идеальным решением. Она объединяет в себе сочную мясную основу, ароматную подливу и нежнейшее картофельное пюре, которое при запекании образует золотистую, слегка хрустящую корочку. Это блюдо из детства, где все вкусы гармонично соединяются в одной форме, создавая ощущение сытного тепла и заботы. Такая запеканка — это не просто ужин, а настоящий кулинарный антидепрессант, который наполняет дом аппетитными запахами и собирает всю семью за одним столом.

Для приготовления вам понадобится: для мясного слоя — 500 г мясного фарша (свинина-говядина), 1 крупная луковица, 1 морковь, 2 ст.л. томатной пасты, 100 мл воды или бульона, соль, перец, растительное масло; для картофельного слоя — 1 кг картофеля, 100 мл молока, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, соль; для заливки — 150 г сметаны, 50 г твёрдого сыра. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте фарш, обжаривайте до изменения цвета. Влейте томатную пасту, разведённую водой, посолите, поперчите, тушите 10 минут. Картофель отварите, приготовьте обычное пюре на молоке и масле, остудите, вмешайте яйцо. В смазанную маслом форму выложите мясной фарш, разровняйте. Сверху равномерно распределите картофельное пюре. Смешайте сметану с натёртым сыром и смажьте этой смесью поверхность пюре. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 25-30 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть в форме перед подачей.

