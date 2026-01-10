На замену запеканкам и сырникам готовлю пирог с творогом на жидком тесте: от него не оторваться

На замену запеканкам и сырникам готовлю быстрый пирог с творогом на жидком тесте. Он просто находка для тех, кто любит вкусную выпечку, но не хочет долго возиться с тестом.

Вкус получается потрясающим: два слоя влажного, слегка пористого и сладковатого теста обрамляют сочную, кремовую прослойку из творога с легкой кислинкой. От него не оторваться!

Рецепт: для теста понадобится 1 стакан кефира, 2 стакана муки, 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 0,5 ч. л. соды (не гасить), щепотка соли, ванилин. Для начинки: 400 г творога любой жирности, 2–3 ст. л. сахара, 1 яйцо. Духовку разогрейте до 180 °C. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир, соду, соль, ванилин и постепенно введите муку, замешивая жидкое тесто. Для начинки смешайте творог с сахаром и яйцом до однородности. Вылейте в форму половину жидкого теста. Поставьте в духовку на 10–15 минут, чтобы корж немного схватился. Достаньте форму, распределите по поверхности всю творожную начинку. Сверху залейте оставшимся жидким тестом, стараясь полностью покрыть творог. Верните в духовку и выпекайте еще 30–35 минут. Дайте пирогу полностью остыть в форме.

