Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 22:46

На замену запеканкам и сырникам готовлю пирог с творогом на жидком тесте: от него не оторваться

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На замену запеканкам и сырникам готовлю быстрый пирог с творогом на жидком тесте. Он просто находка для тех, кто любит вкусную выпечку, но не хочет долго возиться с тестом.

Вкус получается потрясающим: два слоя влажного, слегка пористого и сладковатого теста обрамляют сочную, кремовую прослойку из творога с легкой кислинкой. От него не оторваться!

Рецепт: для теста понадобится 1 стакан кефира, 2 стакана муки, 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 0,5 ч. л. соды (не гасить), щепотка соли, ванилин. Для начинки: 400 г творога любой жирности, 2–3 ст. л. сахара, 1 яйцо. Духовку разогрейте до 180 °C. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир, соду, соль, ванилин и постепенно введите муку, замешивая жидкое тесто. Для начинки смешайте творог с сахаром и яйцом до однородности. Вылейте в форму половину жидкого теста. Поставьте в духовку на 10–15 минут, чтобы корж немного схватился. Достаньте форму, распределите по поверхности всю творожную начинку. Сверху залейте оставшимся жидким тестом, стараясь полностью покрыть творог. Верните в духовку и выпекайте еще 30–35 минут. Дайте пирогу полностью остыть в форме.

Ранее стало известно, как приготовить корзиночки из теста фило с шоколадным кремом.

Проверено редакцией
Читайте также
Лимонный пирог готовлю зимой: сезонный рецепт на вкусном тесте — смешал, и в духовку
Общество
Лимонный пирог готовлю зимой: сезонный рецепт на вкусном тесте — смешал, и в духовку
Один аромат этого пирога соберет всех: «Мясной» с говядиной и луком под хрустящим тестом. Просто и гениально
Общество
Один аромат этого пирога соберет всех: «Мясной» с говядиной и луком под хрустящим тестом. Просто и гениально
Хотите похудеть? Разгрузочный день на твороге — просто и полезно!
Семья и жизнь
Хотите похудеть? Разгрузочный день на твороге — просто и полезно!
Забыла про сырники! Пеку творожные лодочки — нежнее, с изюмом и золотистой корочкой
Общество
Забыла про сырники! Пеку творожные лодочки — нежнее, с изюмом и золотистой корочкой
Малокалорийная запеканка для ужинов: курица в творожно-яичной шубе утолит аппетит на всю ночь
Общество
Малокалорийная запеканка для ужинов: курица в творожно-яичной шубе утолит аппетит на всю ночь
пироги
творог
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, пострадали ли россияне при сходе лавины в Грузии
Хакеры получили доступ к десяткам миллионов аккаунтов в Instagram
Трамп предложил помочь Ирану в борьбе за свободу
Посол России рассказал об обстановке в Венесуэле
В одном из торговых центров Ялты начался крупный пожар
Раскрыто, каким образом ВСУ используют похищенных солдат
Два человека ранены при массированной атаке БПЛА на Воронеж
«Самое опасное оружие»: в ФРГ громко высказались о российском «Орешнике»
Общие сборы «Простоквашино» в кинотеатрах превысили 2 млрд рублей
SHOT сообщил, что дрон ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Воронеже
В Нобелевском комитете рассказали, может ли Мачадо передать премию Трампу
Профессор назвала лучшие фильмы и сериалы про врачей
Патриарх Кирилл рассказал о главной нравственной проблеме современности
Раскрыта судьба бойцов ВСУ, отказавшихся от мясных штурмов
В Лондоне протестующий забрался на балкон посольства Ирана и сменил флаг
Очевидцы сообщили о десятках прогремевших взрывов над Воронежем
Нищий и бездомный Микки Рурк потребовал высокий гонорар
В зоне СВО ликвидировали блогера-бойца ВСУ Матвеева
«Говорят, что они смертники»: силовики раскрыли отношение ВСУ к новобранцам
«Пусть воруют, но не у нас»: Орбан сравнил Украину с бездонной бочкой
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
Россия

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.