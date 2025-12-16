Новый год-2026
Корзиночки из теста фило с шоколадным кремом: десерт на каждый день и праздники — ничего трудного

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте изысканные хрустящие корзиночки из теста фило с шоколадным кремом. Этот десерт отлично подойдет как на праздники, так и на каждый день. А в его приготовлении нет ничего трудного.

Вам понадобится: 6–8 листов теста фило (разморозить по инструкции), 70 г растопленного сливочного масла, 200 мл молока, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 100 г темного шоколада, 1 яйцо, щепотка соли. Для крема смешайте в сотейнике сахар, крахмал и соль, влейте молоко, размешайте. На среднем огне, помешивая, доведите до загустения. Снимите с огня, добавьте измельченный шоколад, перемешайте до гладкости. Накройте пленкой в контакт и остудите. Разогрейте духовку до 180°C. Каждый лист фило смажьте растопленным маслом, сложите стопкой 3–4 листа. Разрежьте стопку на 4 квадрата. Вложите квадраты в смазанные маслом формы для маффинов, формируя корзиночки. Наполните каждую остывшим шоколадным кремом. Выпекайте 10–12 минут до золотистого цвета.

Вкус — это невероятный контраст: суперхрустящее, воздушное слоеное тесто и бархатистый, насыщенный шоколадный крем-патисьер внутри. Эффектно, изысканно и абсолютно не сложно!

Ранее стало известно, как приготовить бархатный шоколадный пирог с вишней.

