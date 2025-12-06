Шоколада и вишни много не бывает: готовим бархатный пирог для уютных вечеров

Шоколада и вишни много не бывает! Готовим бархатный пирог для уютных вечеров, который благодаря кефиру в составе остается влажным и нежным даже на следующий день.

Вам понадобится: 200 г муки, 150 г сахара, 100 г какао, 2 яйца, 150 мл кефира, 100 мл растительного масла, 1 ч. л. соды, 300 г замороженной вишни. Вишню разморозьте и обсушите, оставив 2-3 ст. л. сока для пропитки. Духовку разогрейте до 180 °C. Смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, сахар и соду. Отдельно взбейте яйца с кефиром и маслом. Соедините обе смеси, аккуратно вмешайте вишню. Тесто вылейте в смазанную форму и выпекайте 35–40 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой.

Горячий пирог полейте оставшимся вишневым соком. Вкус этого пирога — невероятно насыщенный шоколадный вкус с сочными взрывами кисло-сладкой вишни.

