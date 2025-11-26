День матери
26 ноября 2025 в 07:28

Быстрее рецепта выпечки не существует: слоеные язычки за 8 минут — пеките и наслаждайтесь

Слоеные язычки с сахаром готовятся невероятно просто и выпекаются всего за 8 минут. Быстрее рецепта выпечки не существует! Пеките и наслаждайтесь вкуснятиной.

Вам понадобится всего два ингредиента: 1 упаковка готового слоеного бездрожжевого теста (500 г) и 3–4 столовые ложки сахарного песка. Разморозьте пласт теста согласно инструкции, обильно посыпьте его сахаром и слегка прокатайте скалкой, чтобы кристаллы вдавились. Нарежьте тесто на прямоугольники или полоски — как нравится. Выложите язычки на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 8 минут до румяного золотистого цвета и характерного хруста.

Вкус этой простой выпечки — это магия хрустящих воздушных слоев, которые тают во рту, с карамельной сладостью сахарной корочки. Это невероятно просто, доступно и вкусно.

Ранее стало известно, как приготовить песочный пирог с яблоками «Золотая осень»: нежный и рассыпчатый — пошаговый рецепт.

