Секрет самой влажной выпечки: добавляю в тесто греческий йогурт и апельсиновый джем. Яблочный хлеб тает во рту

Этот хлеб — удивительная альтернатива тортам и пирожным. Овсяные хлопья добавляют клетчатки, яблоки — витаминов и естественной сладости, а йогурт — белка. Можно съесть слойку и не чувствовать вины, особенно на завтрак.

Яблоки (3 шт.) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю мелкими кубиками. В большой миске смешиваю растопленное остывшее сливочное масло (50 г), греческий йогурт (250 г), яйца (3 шт.) и апельсиновый джем (60 г). Взбиваю венчиком до однородности. В отдельной тарелке смешиваю овсяные хлопья (130 г), муку (120 г), разрыхлитель (1 ч. л.), корицу (1 ч. л.), ванилин и щепотку соли. Сухую смесь всыпаю в миску с жидкими ингредиентами. Лопаткой аккуратно перемешиваю до объединения, но не дольше. В последнюю очередь добавляю нарезанные яблоки и быстро вмешиваю их в тесто. Форму для выпечки (примерно 22 см) смазываю маслом и припыляю мукой. Выкладываю тесто и разравниваю. Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю хлеб на среднем уровне 55–60 минут. Проверяю готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Даю хлебу полностью остыть в форме, затем перекладываю на решетку.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

