Забудьте про бутерброды! Заливаю хлеб с ветчиной и помидорами яичной смесью, запекаю под сыром. Хоть на ужин, хоть к завтраку

Забудьте про бутерброды! Заливаю хлеб с ветчиной и помидорами яичной смесью, запекаю под сыром. Хоть на ужин, хоть к завтраку

Универсальность этого блюда поражает. Его можно подать на завтрак вместо омлета, на обед с салатом, на ужин как легкое горячее. Остывшую запеканку удобно брать с собой в контейнере. Это настоящая палочка-выручалочка на все случаи жизни.

Тостовый или белый хлеб (6–8 ломтиков) нарезаю крупными кубиками. Форму для запекания смазываю сливочным или растительным маслом. Выкладываю хлеб в форму ровным слоем. Ветчину или отварную курицу (100 г) нарезаю мелкими кубиками. Помидоры черри (5–6 шт.) режу пополам. Равномерно распределяю мясо и помидоры поверх хлеба. В миске взбиваю 4 яйца с молоком (200 мл), щепоткой соли и черным перцем до однородности. Заливаю этой смесью хлеб с начинкой, слегка прижимаю ложкой, чтобы жидкость просочилась вниз. Обильно посыпаю сверху тертым сыром (100 г). Оставляю при комнатной температуре на 5–7 минут для пропитки. Разогреваю духовку до 180 °C. Запекаю запеканку 25–30 минут до полного схватывания яичной массы и появления золотистой, пузырящейся сырной корочки. Даю немного остыть в форме, затем нарезаю на квадраты или треугольники. Подаю теплой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.