Томатно-хлебный суп с чесночными гренками — ароматное блюдо, которое согревает с первой ложки

Этот томатный суп — настоящая классика домашней кухни с южным характером. Насыщенный вкус спелых помидоров, легкая острота чили и аромат чеснока делают его ярким и уютным одновременно. А хрустящий чесночный хлеб с расплавленным сыром превращает простое блюдо в полноценный обед или ужин.

Ингредиенты. Для овощного бульона: лук — 1 шт., морковь — 1 шт., корень сельдерея — 50 г, лавровый лист — 1 шт., черный перец горошком — 5 шт., вода — 1 л. Для супа: помидоры — 500 г, лук — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, зеленый сладкий перец — 1 шт., порошок чили — 0,5 ст. л., черствый белый хлеб — 200 г, оливковое масло — 4 ст. л., соль — по вкусу. Для чесночного хлеба: багет — 4 ломтика, оливковое масло — 4 ст. л., чеснок измельченный — 4 ч. л., тертый сыр чеддер — 25 г.

Приготовление. Для бульона овощи очистите, крупно нарежьте и слегка обжарьте на сухой сковороде до мягкости. В кастрюле вскипятите воду, добавьте овощи, лавровый лист, перец и немного соли. Варите 10–12 минут, затем процедите. Лук и чеснок мелко нарежьте, сладкий перец нарежьте кубиками. В сотейнике разогрейте оливковое масло, обжарьте лук, чеснок и перец около 3 минут. Добавьте чили и томите на слабом огне еще 5 минут. Помидоры надрежьте крест-накрест, обдайте кипятком, затем холодной водой, снимите кожицу и нарежьте крупными кубиками. Добавьте к овощам и готовьте на медленном огне около 15 минут. Хлеб нарежьте кубиками, добавьте в суп, влейте горячий бульон и варите без крышки 15 минут. Затем накройте крышкой и держите на минимальном огне до подачи. Для чесночного хлеба ломтики багета выложите на противень, сбрызните маслом, посыпьте чесноком и сыром. Запекайте при 180 °C около 3 минут.

Ранее мы делились рецептом невероятного домашнего жаркого. Бросьте в горшочки эти ингредиенты и отдыхайте.