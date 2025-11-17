Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Песочный пирог с яблоками «Золотая осень»: нежный и рассыпчатый — пошаговый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Песочный пирог с яблоками «Золотая осень» покорит вас своей нежностью и идеальной рассыпчатой текстурой, которая тает во рту.

Вкус этого пирога — это совершенная гармония: рассыпчатая маслянистая основа с хрустящей крошкой сверху идеально сочетается с нежными кисло-сладкими яблоками, которые при выпекании становятся особенно ароматными.

Пошаговый рецепт: для теста вам понадобится 300 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца, щепотка разрыхлителя. Масло натрите на терке в муку с разрыхлителем, добавьте сахар и яйца, быстро замесите тесто. Разделите его на две неравные части, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Для начинки очистите 4-5 кисло-сладких яблок, нарежьте тонкими дольками и посыпьте 2 ст. л. сахара с корицей. Большую часть теста распределите по форме, сделав бортики, выложите яблоки, а сверху натрите оставшееся тесто на крупной терке. Выпекайте 35–40 минут при 180°C до золотистого цвета.

Пирог хорош как теплым, так и полностью остывшим, а его приготовление не требует специальных навыков — просто не стоит долго месить тесто руками, чтобы оно не потеряло свою воздушность.

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный пирог на стакане воды: быстрый рецепт.

Проверено редакцией
300 г муки
200 г холодного сливочного масла
2 яйца
4-5 кисло-сладких яблок
100 г сахара для теста
2 ст. л. сахара для начинки
щепотка разрыхлителя
корица
Масло натрите на терке в муку с разрыхлителем, добавьте сахар и яйца, быстро замесите тесто. Разделите его на две неравные части, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут.
Для начинки очистите 4-5 кисло-сладких яблок, нарежьте тонкими дольками и посыпьте 2 ст. л. сахара с корицей.
Большую часть теста распределите по форме, сделав бортики, выложите яблоки, а сверху натрите оставшееся тесто на крупной терке.
Выпекайте 35-40 минут при 180°C до золотистого цвета.
