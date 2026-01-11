Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 11:30

Блинчики с тыквой — мой личный топ к завтраку: тонкие, не рвутся и радуют вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Утром обычно нет времени на сложные рецепты. Эти блины выручат: тыквенное пюре можно приготовить с вечера или использовать готовое. Весь процесс от замеса до стопки ароматных блинов занимает не больше 20 минут. При этом вы получаете не обычные блины, а настоящее праздничное, яркое и очень вкусное блюдо.

Тыкву (200 г) очищаю от кожуры и семян, нарезаю кубиками. Отвариваю на пару или в небольшом количестве воды до мягкости (около 15 минут). Воду сливаю, а тыкву разминаю в пюре погружным блендером или толкушкой. Даю пюре немного остыть.

В миску с теплым тыквенным пюре разбиваю яйца (2 шт.), вливаю молоко (220 мл) и растительное масло (2 ст. л.). Тщательно взбиваю венчиком до однородной, гладкой жидкости.

Муку (100 г) постепенно просеиваю в жидкую смесь, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны. Если оно слишком густое, можно добавить еще немного молока.

Хорошо разогреваю сковороду (желательно с антипригарным покрытием). Можно слегка смазать ее маслом перед первым блином. Наливаю половник теста, быстро распределяю его по сковороде, наклоняя ее.

Жарю блин на среднем огне с одной стороны до появления пузырьков и подсыхания краев, затем аккуратно переворачиваю и обжариваю с другой стороны до золотистых пятен.

Готовые блины складываю стопкой или сворачиваю в трубочку/конвертик. Подаю горячими со сметаной, медом, сгущенкой или любимым вареньем.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Хрустящие рулетики с корицей — это печенье покорило всю нашу семью: простой рецепт выпечки на все случаи
Общество
Хрустящие рулетики с корицей — это печенье покорило всю нашу семью: простой рецепт выпечки на все случаи
«Бананза» сделает любое чаепитие праздником — яркий торт с нежным кремом: готовлю быстро и наслаждаюсь
Общество
«Бананза» сделает любое чаепитие праздником — яркий торт с нежным кремом: готовлю быстро и наслаждаюсь
Вмещаю весь урожай в одну сковороду! Картофельно-кабачковые «кружева» с чесночным соусом. Хрустят на всю кухню
Общество
Вмещаю весь урожай в одну сковороду! Картофельно-кабачковые «кружева» с чесночным соусом. Хрустят на всю кухню
Вместо пиццы пеку пирог на жидком тесте с открытой начинкой: гораздо проще, а вкус — отвал башки
Общество
Вместо пиццы пеку пирог на жидком тесте с открытой начинкой: гораздо проще, а вкус — отвал башки
Это не блины, а магия: налистники с творогом и изюмом по-домашнему
Общество
Это не блины, а магия: налистники с творогом и изюмом по-домашнему
еда
рецепты
блины
тыква
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пляж с надувными матрасами в Шереметьево попал на видео
Сенатор Грэм призвал протестующих иранцев свергнуть аятоллу
Подростка нашли мертвым после того, как он вышел из машины знакомого
Елена Степаненко вернулась на телеэкраны
«Будут нашей законной целью»: в Иране пригрозили США и Израилю
Израиль планирует новую операцию против ХАМАС
В Москве автобус взял на таран электробус
ВС РФ отрезают украинцев от Европы: удары по Украине 11 января
Мужчина с раком четвертой стадии назвал единственный симптом
«Самая сложная ситуация»: украинские энергетики сделали важное заявление
«Враг остался без подкрепления»: ликвидация техники ВСУ попала на видео
Жителей Запорожья предупредили о возможных проблемах с водой
В России запустили трехлетний план поддержки коренных народов
Дубль российского форварда помог «Тампе» одержать победу в матче НХЛ
Михалкова поделилась кадрами с новогодних каникул на даче с семьей
«Спасибо моей стране»: баскетболист Касаткин о своем возвращении из Франции
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали реже применять мощные дроны «Лютый»
Возвращаемся к работе: пошаговые советы, как подготовиться к рабочим будням
Почему не работает WhatsApp 11 января: где сбои в России, полная блокировка
Анна Старшенбаум рассталась с отцом своего ребенка
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.