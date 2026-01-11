Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:00

Идеальны к пиву и супу! Сырные палочки с прованскими травами: готовое тесто, щепотка специй и 12 минут в духовке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта закуска — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить что-то ароматное и хрустящее к приходу друзей или для семейного ужина. Готовое слоеное тесто превращается в золотистые, невероятно аппетитные палочки, а щедрая посыпка из сыра и прованских трав создает тот самый насыщенный вкус и манящий запах. Они идеально дополняют пенное пиво, становятся отличным сопровождением к супу-пюре и исчезают со стола с невероятной скоростью.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 150 г твердого сыра (например, пармезан или чеддер), 2 столовые ложки смеси прованских трав, 1 яичный желток для смазки, молотый черный перец и морская соль по вкусу. Разморозьте тесто по инструкции на упаковке. Духовку разогрейте до 200 °C. Сыр натрите на мелкой терке. Раскатайте пласт теста, слегка надрежьте его на полоски, не прорезая до конца. Смажьте всю поверхность взбитым желтком. Обильно и равномерно посыпьте тесто тертым сыром, прованскими травами, черным перцем и морской солью. Аккуратно разделите тесто по надрезам на полоски и слегка скрутите каждую в спираль. Выложите палочки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 10–12 минут до полного расплавления сыра и золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Хрустящие рулетики с корицей — это печенье покорило всю нашу семью: простой рецепт выпечки на все случаи
Общество
Хрустящие рулетики с корицей — это печенье покорило всю нашу семью: простой рецепт выпечки на все случаи
Секрет самой влажной выпечки: добавляю в тесто греческий йогурт и апельсиновый джем. Яблочный хлеб тает во рту
Общество
Секрет самой влажной выпечки: добавляю в тесто греческий йогурт и апельсиновый джем. Яблочный хлеб тает во рту
Бургер в лаваше по-домашнему: такой сытный, что легко заменит обед или ужин
Общество
Бургер в лаваше по-домашнему: такой сытный, что легко заменит обед или ужин
Халву не покупаю, а готовлю дома — классический десерт, который уплетает вся семья: нужны пара ингредиентов и 30 минут
Общество
Халву не покупаю, а готовлю дома — классический десерт, который уплетает вся семья: нужны пара ингредиентов и 30 минут
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
Семья и жизнь
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
тесто
рецепты
кулинария
палочки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма
«Влажные фантазии»: Захарова о главе МО Британии после слов о Путине
Раскрыто количество атак ВСУ на машины луганских спасателей за 2025 год
Политолог ответил, может ли Трамп освободить Мадуро
«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали
Свидание с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки смертью
Названо число дронов, атаковавших Белгородскую область за сутки
Емельяненко раскрыл сумму, которая требуется для его лечения
«Сценарий представляется»: экономист о вступлении Украины в Евросоюз
Вражеский дрон влетел в супермаркет в новом регионе
«Одна из самых сильных с начала СВО»: в Воронеже высказались об атаке ВСУ
В Китае с начала 2026 года арестовали уже двух россиян за курение
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
Звезда «Кухни» улетел из России после развода
BMW X5 на повороте влетел в цветочный магазин
Ночная магнитная буря окрасила небо над Россией
ВСУ ударили дронами по православной гимназии
Власти Украины захотели «отнять хлеб» у более сотни российских музыкантов
Молодой водитель на Lexus влетел в трамвайную остановку
Скончался экс-бейсболист сборной России
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.