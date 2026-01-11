Идеальны к пиву и супу! Сырные палочки с прованскими травами: готовое тесто, щепотка специй и 12 минут в духовке

Эта закуска — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить что-то ароматное и хрустящее к приходу друзей или для семейного ужина. Готовое слоеное тесто превращается в золотистые, невероятно аппетитные палочки, а щедрая посыпка из сыра и прованских трав создает тот самый насыщенный вкус и манящий запах. Они идеально дополняют пенное пиво, становятся отличным сопровождением к супу-пюре и исчезают со стола с невероятной скоростью.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 150 г твердого сыра (например, пармезан или чеддер), 2 столовые ложки смеси прованских трав, 1 яичный желток для смазки, молотый черный перец и морская соль по вкусу. Разморозьте тесто по инструкции на упаковке. Духовку разогрейте до 200 °C. Сыр натрите на мелкой терке. Раскатайте пласт теста, слегка надрежьте его на полоски, не прорезая до конца. Смажьте всю поверхность взбитым желтком. Обильно и равномерно посыпьте тесто тертым сыром, прованскими травами, черным перцем и морской солью. Аккуратно разделите тесто по надрезам на полоски и слегка скрутите каждую в спираль. Выложите палочки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 10–12 минут до полного расплавления сыра и золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими.

