Шоколадный пирог на стакане воды: быстрый рецепт — оглянуться не успеете, как он уже будет печься

Шоколадный пирог на стакане воды: быстрый рецепт — оглянуться не успеете, как он уже будет печься

Шоколадный пирог можно приготовить на стакане воды без молока, сливочного масла и яиц. Этот быстрый рецепт — настоящее спасение для тех, кто хочет без затраты личного времени приготовить вкуснятину к чаю. Оглянуться не успеете, как он уже будет печься в духовке.

Вкус этого пирога поражает своей нежностью: он получается влажным, пористым и насыщенным, с глубоким шоколадным вкусом, который ничем не выдает свой скромный состав.

Для приготовления понадобится: 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 4 ст. л. какао, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 1 стакан воды, 1 ст. л. уксуса и 5 ст. л. растительного масла. Все сухие ингредиенты смешайте в одной миске, затем добавьте воду, масло и уксус. Тщательно перемешайте до гладкой консистенции — тесто получится жидким, как на блины. Вылейте его в смазанную форму и выпекайте при 180 °C 30–35 минут.

Пирог напоминает изысканный десерт, хотя готовится из самых простых ингредиентов, и особенно хорош в охлажденном виде, когда его текстура становится еще более бархатистой.

Ранее стало известно, как за 15 минут из 2 ингредиентов приготовить гору слоек с шоколадом: рецепт проще некуда.