Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 05:46

Шоколадный пирог на стакане воды: быстрый рецепт — оглянуться не успеете, как он уже будет печься

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадный пирог можно приготовить на стакане воды без молока, сливочного масла и яиц. Этот быстрый рецепт — настоящее спасение для тех, кто хочет без затраты личного времени приготовить вкуснятину к чаю. Оглянуться не успеете, как он уже будет печься в духовке.

Вкус этого пирога поражает своей нежностью: он получается влажным, пористым и насыщенным, с глубоким шоколадным вкусом, который ничем не выдает свой скромный состав.

Для приготовления понадобится: 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 4 ст. л. какао, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 1 стакан воды, 1 ст. л. уксуса и 5 ст. л. растительного масла. Все сухие ингредиенты смешайте в одной миске, затем добавьте воду, масло и уксус. Тщательно перемешайте до гладкой консистенции — тесто получится жидким, как на блины. Вылейте его в смазанную форму и выпекайте при 180 °C 30–35 минут.

Пирог напоминает изысканный десерт, хотя готовится из самых простых ингредиентов, и особенно хорош в охлажденном виде, когда его текстура становится еще более бархатистой.

Ранее стало известно, как за 15 минут из 2 ингредиентов приготовить гору слоек с шоколадом: рецепт проще некуда.

рецепты
пироги
простые рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Шоколадный пирог на стакане воды: быстрый рецепт — оглянуться не успеете, как он уже будет печься Шоколадный пирог можно приготовить на стакане воды без молока, сливочного масла и яиц. Этот быстрый рецепт — настоящее спасение для тех, кто хочет, не затрачивая личное время, приготовить вкуснятину к чаю. Оглянуться не успеете, как он уже будет печься в духовке.
1,5 стакана муки
1 стакан сахара
4 ст. л. какао
1 ч. л. соды
щепотка соли
1 стакан воды
1 ст. л. уксуса
5 ст. л. растительного масла
>
Все сухие ингредиенты смешайте в одной миске, затем добавьте воду, масло и уксус. Тщательно перемешайте до гладкой консистенции — тесто получится жидким, как на блины.
Вылейте его в смазанную форму и выпекайте при 180°C 30-35 минут.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мышь во сне — что предвещает сон о грызуне в доме
Домашний торт «Черепаха»: приготовьте сметанный крем правильно
Военный рассказал, как ВС РФ одолели бойцов ВСУ и продвинулись в тыл
Судно с россиянами NEKSU взяли на буксир у берегов Японии
ВСУ устроили массированную атаку на российский регион
Евросоюз подготовил план против якобы дезинформации от России
Назван размер средней пенсии по старости в России
Предстоящие новогодние праздники станут самыми длинными за 12 лет
Российские военные перехватили летающего курьера ВСУ
Атака ВСУ на Саратов ночью 8 ноября: взрывы, пострадавшие, что известно
Мошенники придумали хитроумную схему с негативной налоговой историей
Автоэксперт рассказал, какой марке машин в России грозит забвение
Кабмин прокомментировал отключение России от мирового интернета
Соболенко пробилась в финал итогового турнира WTA
Одна страна планирует закупить американский СПГ на $600 млн
При атаке ВСУ на Саратов пострадал человек
Взрывы прогремели в двух городах Украины
Полная готовность: куда сбежит Зеленский после краха режима, что дальше
Паром из Трабзона проверяют в порту Сочи уже восемь часов
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Саратовской области
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.