Это не запеканка, а чудо! Венгерский творожный пирог «Облако» с вишней — невесомый, влажный и очень простой

Это действительно не запеканка, а волшебное превращение простых продуктов в нечто невероятно воздушное и нежное. Секрет пирога — в его текстуре: благодаря взбитым белкам творожная масса становится лёгкой, как пух, и влажной, словно облако, а кисло-сладкие ягоды вишни создают сочные «всплески» вкуса в каждой ложке. Это тот редкий десерт, который впечатляет и гостей, и хозяйку простотой своего создания.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 4 яйца, 150 г сахара, 100 г манной крупы, 300 г свежей или замороженной вишни (без косточек), 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли, сливочное масло для формы. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки разотрите с творогом, сахаром, ванильным сахаром и манной крупой. Белки взбейте с щепоткой соли в устойчивую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину творожного теста, равномерно распределите вишню, затем покройте оставшимся тестом. Разровняйте поверхность. Выпекайте пирог на водяной бане в разогретой до 180°C духовке около 50-60 минут до золотистого верха и сухой зубочистки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — только тогда он обретёт свою идеальную нежную текстуру. Подавайте, украсив свежими ягодами и взбитыми сливками или сметаной.

