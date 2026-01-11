Картофель в мундире — это прошлый век. Запеканка «Деревенская печь» с грибами и сметаной — вкус детства в новой форме

Эта запеканка — теплая ностальгия по простым деревенским вкусам, облаченная в уютную форму семейного ужина. Она сочетает в себе сытный картофель, ароматные лесные грибы и нежную сметану, создавая ту самую гармонию, которую многие помнят с детства. Блюдо томленое, насыщенное, с хрустящей сырной корочкой, оно словно приготовлено в настоящей печи, даруя дому атмосферу тепла и безмятежности.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г шампиньонов, 2 крупные луковицы, 300 г сметаны, 150 г твердого сыра, 3 ст. л. растительного масла, соль, перец, зелень для подачи. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Грибы нарежьте пластинками, лук — полукольцами. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Посолите и поперчите. В глубокую форму для запекания выложите половину картофеля, затем слой грибов с луком и оставшийся картофель. Смешайте сметану с 50 мл воды, посолите и равномерно полейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут при 190°C. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного настояться и подавайте горячей, украсив зеленью.

