Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 19:00

Картофель в мундире — это прошлый век. Запеканка «Деревенская печь» с грибами и сметаной — вкус детства в новой форме

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта запеканка — теплая ностальгия по простым деревенским вкусам, облаченная в уютную форму семейного ужина. Она сочетает в себе сытный картофель, ароматные лесные грибы и нежную сметану, создавая ту самую гармонию, которую многие помнят с детства. Блюдо томленое, насыщенное, с хрустящей сырной корочкой, оно словно приготовлено в настоящей печи, даруя дому атмосферу тепла и безмятежности.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г шампиньонов, 2 крупные луковицы, 300 г сметаны, 150 г твердого сыра, 3 ст. л. растительного масла, соль, перец, зелень для подачи. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Грибы нарежьте пластинками, лук — полукольцами. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Посолите и поперчите. В глубокую форму для запекания выложите половину картофеля, затем слой грибов с луком и оставшийся картофель. Смешайте сметану с 50 мл воды, посолите и равномерно полейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут при 190°C. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного настояться и подавайте горячей, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Такую «Грибницу» вы точно не ели: обалденный суп — грибная лапша с секретами
Общество
Такую «Грибницу» вы точно не ели: обалденный суп — грибная лапша с секретами
Салат «Каприз» — удачное сочетание: нежный, сочный и очень вкусный
Общество
Салат «Каприз» — удачное сочетание: нежный, сочный и очень вкусный
Крекеры + сметана: торт за 15 минут без духовки — всего 5 ингредиентов и ноль хлопот
Общество
Крекеры + сметана: торт за 15 минут без духовки — всего 5 ингредиентов и ноль хлопот
Рыбка под шубой — это не только салат: Готовлю нежное филе в духовке со сметаной, яйцом и сыром. 40 минут для идеального ужина
Общество
Рыбка под шубой — это не только салат: Готовлю нежное филе в духовке со сметаной, яйцом и сыром. 40 минут для идеального ужина
Это не запеканка, а чудо! Венгерский творожный пирог «Облако» с вишней — невесомый, влажный и очень простой
Общество
Это не запеканка, а чудо! Венгерский творожный пирог «Облако» с вишней — невесомый, влажный и очень простой
грибы
сметана
запеканки
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России высказались о переговорах Москвы и Вашингтона по Украине
Над Донецком прогремели три мощных взрыва
Водитель легковушки выехал на встречку и похоронил себя под автобусом
Лошадь на огромной скорости протащила выпавшего из саней ребенка по снегу
Крупнейший в мире автоконцерн задолжал россиянину более 400 млн рублей
Президент Кубы ответил на угрозы Трампа
Израиль ударил по складам «Хезболлы» в Ливане
Сын Гвинет Пэлтроу хотел умереть после просмотра фильма с ее участием
Украинский блогер устроил съемку в костюме водолаза в московском метро
Наступление на Запорожье 11 января: у ВСУ большие проблемы, Орехов сдали?
У российского бизнесмена изъяли бриллиант за 112 млн рублей
Появились подробности тушения нефтебазы под Волгоградом
Пушков рассказал о войне СМИ против Трампа
В Краснодаре загорелась многоэтажка
«Мочились и плевали»: в Воронеже подростки жестоко избили мужчину, причины
Катер с россиянами разбился вдребезги в Таиланде: сколько жертв, детали
Россиянам пришлось продлевать отели за свой счет из-за задержки в Египте
СК начал проверку после смерти 28-летней россиянки с симптомами гриппа
В Одинцово загорелся автобус
Аргентинский футболист сменил «Зенит» на ЦСКА
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.