26 октября 2025 в 07:46

За 15 минут из 2 ингредиентов можно приготовить гору слоек с шоколадом: рецепт проще некуда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

За 15 минут из 2 ингредиентов можно приготовить гору слоек с шоколадом. Этот рецепт проще некуда — с ним справится каждый, даже ребенок.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста и шоколадная паста. Разморозьте тесто согласно инструкции, раскатайте в пласт толщиной 4-5 мм и нарежьте на квадраты. На центр каждой заготовки положите 1 ч. л. шоколадной пасты, края теста защипните, формируя аккуратные конвертики. Выложите слойки на противень с пекарской бумагой и выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 12–15 минут до золотистого цвета.

Вкус получается волшебным: невероятно хрустящее воздушное тесто с тающей во рту шоколадной начинкой, которая остается теплой и жидкой внутри. Эти слойки особенно хороши сразу из духовки. Рецепт прост, но результат выглядит как десерт из дорогой кондитерской!

Ранее стало известно, как из яблок и лаваша приготовить обалденный штрудель.

За 15 минут из 2 ингредиентов можно приготовить гору слоек с шоколадом. Этот рецепт проще некуда — с ним справится каждый, даже ребенок.
1 упаковка готового слоеного теста
шоколадная паста
Разморозьте тесто согласно инструкции, раскатайте в пласт толщиной 4-5 мм и нарежьте на квадраты.
На центр каждой заготовки положите 1 ч. л. шоколадной пасты, края теста защипните, формируя аккуратные конвертики.
Выложите слойки на противень с пекарской бумагой и выпекайте в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета.
