Мясо и гарнир на одном противне — находка для праздничного стола: рулет с печеными овощами

Мясной рулет с печеными овощами — настоящая находка для праздничного стола. Мясо и гарнир готовятся на одном противне, экономя место на плите и время каждой хозяйки.

Вкус бесподобный: сочный рулет с ароматной грибной начинкой и пестрые, сладковатые от запекания овощи с хрустящими краями создают полноценный, эффектный и очень вкусный праздничный ужин без лишней посуды.

Рецепт: для рулета смешайте 800 г фарша (свинина + говядина), 1 яйцо, соль, перец, панировочные сухари. Раскатайте в пласт на пленке. Для начинки обжарьте 1 луковицу и 1 морковь (мелкий кубик), добавьте 200 г грибов, обжарьте до готовности. Распределите начинку по фаршу, сверните плотный рулет с помощью пленки, уложите швом вниз на середину противня. Вокруг выложите овощи: картофель (крупные дольки), болгарский перец (кусочками), лук (полукольца), кабачок (кружочки). Полейте овощи смесью оливкового масла, соевого соуса, чеснока и розмарина. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 50–60 минут, пока рулет не прожарится, а овощи не станут мягкими и карамелизированными.

