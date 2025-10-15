Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 21:38

Не знала, что яблоки с лавашом могут быть такими вкусными: обалденный штрудель без возни с тестом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обалденный штрудель можно приготовить без возни с тестом, взяв в качестве основы лаваш. Вкус получается волшебным: хрустящий лаваш идеально контрастирует с кисло-сладкой яблочной начинкой, а корица и орехи создают праздничный аромат. Не знала, что яблоки с лавашом могут быть такими вкусными!

Вам понадобится: 2 листа лаваша, 4–5 яблок, 100 г сахара, 100 г изюма, 50 г грецких орехов, 1 ч. л. корицы, 50 г сливочного масла и сахарная пудра для подачи. Яблоки очистите от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками и смешайте с сахаром, корицей, предварительно замоченным изюмом и измельченными орехами. Лаваш слегка сбрызните водой, чтобы стал эластичным, разложите на противне. На середину выложите яблочную начинку, заверните рулетом, смажьте растопленным маслом и выпекайте при 180°C 20–25 минут до золотистой корочки.

Этот штрудель особенно хорош теплым с шариком ванильного мороженого, а простота приготовления делает его идеальным десертом для внезапных гостей или семейного ужина.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с творогом и яблоками: этот рецепт невозможно испортить.

рецепты
штрудель
яблоки
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
