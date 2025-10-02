Заливной пирог с творогом и яблоками: этот рецепт невозможно испортить

Заливной пирог с творогом и яблоками — это спасательный круг для тех, кто хочет десерт без возни с тестом. Этот рецепт невозможно испортить — жидкое тесто само распределится вокруг начинки, создавая идеальные пропорции.

Рецепт: для основы взбейте 3 яйца и 150 г сахара, добавьте 200 мл кефира, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку ванилина. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Для начинки смешайте 300 г творога с 1 яйцом и 2 ст. л. сахара, отдельно нарежьте 2 яблока тонкими дольками. В смазанную форму вылейте половину теста, распределите творожную массу, разложите яблоки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистой корочки.

Вкус пирога напоминает чизкейк в облаке бисквита: нежная творожная прослойка тает во рту, яблоки дают приятную кислинку и сочность, а воздушное тесто с хрустящей верхней корочкой обрамляет эту гармонию. Пирог хорош как теплым, так и холодным — его текстура становится более плотной и насыщенной после остывания.

