12 января 2026 в 07:32

Беру капусту, пару яиц и готовлю запеканку прямо в сковороде: обалденная вкуснятина на завтрак

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру капусту, пару яиц и готовлю запеканку прямо в сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, слегка карамелизованная по краям капуста и нежная, плотная яичная основа, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г белокочанной капусты (можно пекинской), 2 яйца, 2 ст. л. муки или манки, соль, черный перец, специи по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте. В глубокой миске слегка посолите капусту и хорошо помните ее руками, чтобы она стала мягче и дала немного сока. Добавьте яйца, муку (или манку), соль, перец и специи. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло. Выложите всю капустно-яичную массу на сковороду, разровняйте лопаткой в виде круглой лепешки толщиной около 1,5 см. Жарьте на среднем огне 5–7 минут под крышкой, пока низ не станет золотистым и хрустящим. Затем аккуратно переверните лепешку с помощью широкой лопатки или тарелки и жарьте еще 4–5 минут с другой стороны до полной готовности.

Ранее стало известно, как приготовить хачапури из готовых лепешек.

