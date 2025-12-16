Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 05:46

Хачапури из готовых лепешек: идея для быстрого завтрака из духовки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно вкусные хачапури-лодочки из готовых замороженных лепешек всего за несколько шагов. Этот рецепт — отличная идея для быстрого завтрака из духовки.

Вам понадобится: 2 замороженные лепешки, 300 г смеси сыров (сулугуни + адыгейский или моцарелла), 100 г творога, 1 яйцо (желток отделить), 20 г сливочного масла, соль. Разморозьте лепешки при комнатной температуре 10–15 минут. Лепешки выложите на противень с пергаментом. По краям разложите часть натертого сыра (около 50 г), заверните бортики, формируя лодочку. Для начинки смешайте оставшийся тертый сыр с творогом и щепоткой соли до однородности. Выложите эту смесь в центр лодочки, сделав углубление. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–12 минут. Затем достаньте, аккуратно влейте в центр желток и верните в духовку еще на 3–4 минуты. Достаньте, положите в центр кусочек сливочного масла.

Вкус — это хрустящая, слоеная лепешка, сочетающаяся с нежнейшей, тянущейся и ароматной сырно-творожной начинкой и кремовым желтком. Получается не хуже ресторанного варианта!

Ранее стало известно, как приготовить творожные бублики с высоким содержанием белка и кальция: для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Проверено редакцией
Читайте также
Только яйца и горстка муки! Готовлю грузинские хачапури по-аджарски. Сырная лодочка, от которой млеют все гости
Общество
Только яйца и горстка муки! Готовлю грузинские хачапури по-аджарски. Сырная лодочка, от которой млеют все гости
Вкуснее мясных чебуреков: лепешки с сыром и чесноком стали хитом моей кухни — 1 раз приготовите и не остановитесь
Общество
Вкуснее мясных чебуреков: лепешки с сыром и чесноком стали хитом моей кухни — 1 раз приготовите и не остановитесь
Варил лимоны — семья удивлялась, а потом уплетала вкуснейший пирог: мой секрет фантастической начинки
Общество
Варил лимоны — семья удивлялась, а потом уплетала вкуснейший пирог: мой секрет фантастической начинки
Паприка по-домашнему: мариную перец с зеленью — пикантная закуска из банки без хлопот
Общество
Паприка по-домашнему: мариную перец с зеленью — пикантная закуска из банки без хлопот
Яичницу готовлю только в духовке, получается вкусный и сытный завтрак: до безумия простой рецепт
Общество
Яичницу готовлю только в духовке, получается вкусный и сытный завтрак: до безумия простой рецепт
хачапури
рецепты
завтраки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ нашли необычный способ вербовать наемников
Бойцы "Востока" рассказали об успешных атаках по инфраструктуре ВСУ
Арбитражный суд удовлетворил иск «Русала» к Rio Tinto на 105 млрд рублей
В Госдуме объяснили правила предоставления нового жилья взамен ветхого
Суд рекомендовал Лурье взыскать убытки с мошенников, а не с Долиной
Российский аэропорт изменил режим работы
Контроль над Купянском и потери ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 декабря
Юрист ответил, обязан ли банк выплачивать компенсацию за блокировку карты
СБУ объявила в розыск известного российского певца
Стало известно о продвижении группировки «Восток» в районе Гуляйполя
Своя могила во сне: что это значит и о чем предупреждает
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 декабря
Гороскоп 16 декабря: ждем событий, гуляем, просим помощи и ничего не решаем
Юрист ответил, чем грозит размещение кормушки для птиц на балконе
Аэропорт Ярославля закрыли
Инфекционист раскрыла, как избежать заражения гепатитом C
Сон о собственных похоронах: предвестник перемен или глубинные страхи
Польша отказалась участвовать в многонациональных силах на Украине
Орбан предсказал крах бельгийской экономики из-за российских активов
Военный БПЛА рухнул рядом с жилым домом в Польше
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.