Хачапури из готовых лепешек: идея для быстрого завтрака из духовки

Приготовьте невероятно вкусные хачапури-лодочки из готовых замороженных лепешек всего за несколько шагов. Этот рецепт — отличная идея для быстрого завтрака из духовки.

Вам понадобится: 2 замороженные лепешки, 300 г смеси сыров (сулугуни + адыгейский или моцарелла), 100 г творога, 1 яйцо (желток отделить), 20 г сливочного масла, соль. Разморозьте лепешки при комнатной температуре 10–15 минут. Лепешки выложите на противень с пергаментом. По краям разложите часть натертого сыра (около 50 г), заверните бортики, формируя лодочку. Для начинки смешайте оставшийся тертый сыр с творогом и щепоткой соли до однородности. Выложите эту смесь в центр лодочки, сделав углубление. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–12 минут. Затем достаньте, аккуратно влейте в центр желток и верните в духовку еще на 3–4 минуты. Достаньте, положите в центр кусочек сливочного масла.

Вкус — это хрустящая, слоеная лепешка, сочетающаяся с нежнейшей, тянущейся и ароматной сырно-творожной начинкой и кремовым желтком. Получается не хуже ресторанного варианта!

