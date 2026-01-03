Хачапури из лепешки роти: простой рецепт — готовить только в радость

Порадуйте себя невероятно вкусным хачапури по-аджарски из готовых замороженных лепешек роти. По этому простому рецепту готовить только в радость!

Вкус — потрясающий: хрустящая лепешка, тягучий сыр и шелковый желток создают идеальную комбинацию. Это блюдо покорит всех своей простотой и аутентичностью.

Вам понадобится: 1–2 лепешки роти (можно заменить на лаваш), 300 г смеси сыров, 1–2 яйца (только желтки), 20 г сливочного масла, соль по вкусу. Духовку разогрейте до 200 °C. Лепешки разморозьте при комнатной температуре. Выложите каждую лепешку на противень, застеленный пергаментом. По краю лепешки равномерно выложите примерно 2/3 тертого сыра. Аккуратно заверните края лепешки к центру, формируя бортики и придавая форму лодочки с открытой серединой. В центр «лодочки» выложите оставшийся сыр. Отправьте в духовку на 10–12 минут, пока сыр не расплавится, а края лепешки не подрумянятся. Достаньте противень, аккуратно влейте в центр каждой лодочки по сырому желтку. Верните в духовку еще на 2–3 минуты, чтобы желток слегка схватился, но остался жидким. Сразу после выпекания положите в центр по кусочку сливочного масла.

