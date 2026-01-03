Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 06:46

Хачапури из лепешки роти: простой рецепт — готовить только в радость

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Порадуйте себя невероятно вкусным хачапури по-аджарски из готовых замороженных лепешек роти. По этому простому рецепту готовить только в радость!

Вкус — потрясающий: хрустящая лепешка, тягучий сыр и шелковый желток создают идеальную комбинацию. Это блюдо покорит всех своей простотой и аутентичностью.

Вам понадобится: 1–2 лепешки роти (можно заменить на лаваш), 300 г смеси сыров, 1–2 яйца (только желтки), 20 г сливочного масла, соль по вкусу. Духовку разогрейте до 200 °C. Лепешки разморозьте при комнатной температуре. Выложите каждую лепешку на противень, застеленный пергаментом. По краю лепешки равномерно выложите примерно 2/3 тертого сыра. Аккуратно заверните края лепешки к центру, формируя бортики и придавая форму лодочки с открытой серединой. В центр «лодочки» выложите оставшийся сыр. Отправьте в духовку на 10–12 минут, пока сыр не расплавится, а края лепешки не подрумянятся. Достаньте противень, аккуратно влейте в центр каждой лодочки по сырому желтку. Верните в духовку еще на 2–3 минуты, чтобы желток слегка схватился, но остался жидким. Сразу после выпекания положите в центр по кусочку сливочного масла.

Ранее стало известно, как приготовить завтрак из лепешки с творогом: 220 ккал на всю порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Кефир, творог и сыр — тройка для самой вкусной лепешки. Она станет вашей любимой на завтрак
Общество
Кефир, творог и сыр — тройка для самой вкусной лепешки. Она станет вашей любимой на завтрак
Две картошки и щепотка куркумы. Вместо обычных лепешек жарю золотые солнышки: макаю в сметану — пальчики оближешь
Общество
Две картошки и щепотка куркумы. Вместо обычных лепешек жарю золотые солнышки: макаю в сметану — пальчики оближешь
Эти эклеры с нежным творожным кремом стали моим коронным десертом — готовятся проще, чем кажется
Общество
Эти эклеры с нежным творожным кремом стали моим коронным десертом — готовятся проще, чем кажется
Яичные оладьи с ветчиной и сыром: завтрак, который съедят даже привереды
Общество
Яичные оладьи с ветчиной и сыром: завтрак, который съедят даже привереды
Сырники больше не нужны. Нашла рецепт из Грузии: хачапури по-аджарски на сковороде — с пылу, с жару
Общество
Сырники больше не нужны. Нашла рецепт из Грузии: хачапури по-аджарски на сковороде — с пылу, с жару
лепешки
рецепты
хачапури
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростовской области подвели итоги налета БПЛА
На ЗАЭС объяснили, почему не получится «рулить» станцией вместе с Украиной
Стало известно об успехах ВС РФ в Черниговской области
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 3 января
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 января
Отстояли Купянск и сожгли опорник ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 января
«Две атаки»: ВС РФ не дали ВСУ прорваться в Купянск
В Сингапурском проливе зафиксировали резкий рост пиратских нападений
ВС РФ обрушили «Град» на опорники ВСУ под Днепропетровском
ВС РФ лишили ВСУ у Гуляйполя гексакоптеров и квадрокоптеров
ВСУ потеряли восемь пунктов управления БПЛА за сутки
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
«Считает мерзким»: в Польше набросились на Туска из-за путаницы
Сон о лисе: любовь, обман или богатство?
В Совфеде раскрыли, от каких налогов освобождены пенсионеры
Индийские бизнесмены хотят занять освободившееся место на рынке России
«Видели всех»: беженка рассказала, где поселили наемников ВСУ в ДНР
Шерпа рассказала о неувязке позиции США по вопросу санкций
Трамп остановил сделку по полупроводникам
В Сергиевом Посаде начался пожар площадью три тысячи квадратных метров
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.