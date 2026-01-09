Атака США на Венесуэлу
Хачапури на сковороде: завтраки с творогом с этим рецептом будут вкуснее вдвойне

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовить знаменитую грузинскую сырную лодочку — хачапури по-аджарски — можно на обычной сковороде, без духовки и сложного теста.

Вкус этого блюда — это невероятная гармония: горячий, тягучий, солоноватый сыр, нежный творог и шелковистый желток, который смешивается с начинкой, создавая божественно кремовый соус. Завтраки с творогом с этим рецептом будут вкуснее вдвойне!

Рецепт: для основы вам понадобится 250 граммов творога, 1 яйцо, 150 граммов тертого сыра сулугуни или адыгейского, 30 граммов муки, щепотка соли. Для начинки — 1 желток и немного сыра для посыпки. Смешайте творог, яйцо, тертый сыр, соль и муку до однородной массы. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите массу, сформируйте лопаткой овальную лепешку с приподнятыми бортиками, как лодочку. Обжарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и обжарьте с другой до золотистого цвета. Переложите готовую основу на тарелку, в углубление между бортиками выложите тертый сыр, сделайте в нем ложбинку и аккуратно влейте сырой желток. Накройте крышкой на минуту, чтобы расплавился сыр.

Ранее стало известно, как приготовить творожник с грушей на замену запеканкам и сырникам.

250 грамм творога
1 яйцо
200 грамм тертого сыра сулугуни или адыгейского
30 грамм муки
1 желток для начинки
щепотка соли
Смешайте творог, яйцо, 150 г тертого сыры, соль и муку до однородной массы.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
Выложите массу, сформируйте лопаткой овальную лепешку с приподнятыми бортиками, как лодочку.
Обжарьте под крышкой на среднем огне 5-7 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и обжарьте с другой до золотистого цвета.
Переложите готовую основу на тарелку, в углубление между бортиками выложите тертый сыр, сделайте в нем ложбинку и аккуратно влейте сырой желток. Накройте крышкой на минуту, чтобы расплавился сыр.
