Хачапури на сковороде: завтраки с творогом с этим рецептом будут вкуснее вдвойне

Хачапури на сковороде: завтраки с творогом с этим рецептом будут вкуснее вдвойне

Приготовить знаменитую грузинскую сырную лодочку — хачапури по-аджарски — можно на обычной сковороде, без духовки и сложного теста.

Вкус этого блюда — это невероятная гармония: горячий, тягучий, солоноватый сыр, нежный творог и шелковистый желток, который смешивается с начинкой, создавая божественно кремовый соус. Завтраки с творогом с этим рецептом будут вкуснее вдвойне!

Рецепт: для основы вам понадобится 250 граммов творога, 1 яйцо, 150 граммов тертого сыра сулугуни или адыгейского, 30 граммов муки, щепотка соли. Для начинки — 1 желток и немного сыра для посыпки. Смешайте творог, яйцо, тертый сыр, соль и муку до однородной массы. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите массу, сформируйте лопаткой овальную лепешку с приподнятыми бортиками, как лодочку. Обжарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и обжарьте с другой до золотистого цвета. Переложите готовую основу на тарелку, в углубление между бортиками выложите тертый сыр, сделайте в нем ложбинку и аккуратно влейте сырой желток. Накройте крышкой на минуту, чтобы расплавился сыр.

Ранее стало известно, как приготовить творожник с грушей на замену запеканкам и сырникам.