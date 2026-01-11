Быстро готовлю в дополнение к ужину салат с капустой «Леди»: ничего варить и жарить не нужно

Быстро готовлю в дополнение к ужину салат с капустой «Леди». Для него ничего варить и жарить не нужно. Это сытно, быстро и очень вкусно.

Вкус салата «Леди» — это удачное сочетание текстур и оттенков: свежий хруст капусты, сладковатые зерна кукурузы, насыщенный аромат колбасы и хрустящая нотка сухариков в завершение.

Для приготовления вам понадобится: половина небольшого кочана капусты (около 300–400 г), 1 банка консервированной кукурузы, 200–250 г копченой колбасы, 1 небольшая упаковка сухариков, майонез для заправки. Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками в миске, чтобы она стала мягче и дала сок. Колбасу нарежьте небольшими кубиками или соломкой. С кукурузы слейте жидкость. В большой салатник выложите капусту, колбасу и кукурузу. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте.

Перед тем как садиться за стол, добавьте сухарики, еще раз аккуратно перемешайте и сразу подавайте.

