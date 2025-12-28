Обязательно буду готовить на Новый год салат «Кучерявый» с пекинской капустой: он ни на что не похож

Обязательно буду готовить на Новый год салат «Кучерявый» с пекинской капустой: он ни на что не похож

Обязательно буду готовить на Новый год салат «Кучерявый» с пекинской капустой. Он отличается изысканным вкусом — ни на что не похож! И при этом готовится моментально: нарезал 3 ингредиента и смешал!

Вкус получается контрастным и изысканным: свежая хрустящая капуста, солоноватая и ароматная копченая курица, сочная сладковатая груша и пикантные орехи создают идеальное сочетание текстур и вкусов.

Вам понадобится: половина крупного кочана пекинской капусты (примерно 300–400 г), 250 г копченой куриной грудки (или окорочка), 1 спелая, но твердая груша, 3-4 ст. л. майонеза, 50 г грецких орехов, соль, черный перец по вкусу. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками или соломкой. Грушу очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками. В большой миске смешайте капусту, курицу и грушу. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. При подаче выложите горкой на сервировочное блюдо и обильно посыпьте сверху дроблеными орехами.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку.