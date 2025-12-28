Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 09:32

Обязательно буду готовить на Новый год салат «Кучерявый» с пекинской капустой: он ни на что не похож

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обязательно буду готовить на Новый год салат «Кучерявый» с пекинской капустой. Он отличается изысканным вкусом — ни на что не похож! И при этом готовится моментально: нарезал 3 ингредиента и смешал!

Вкус получается контрастным и изысканным: свежая хрустящая капуста, солоноватая и ароматная копченая курица, сочная сладковатая груша и пикантные орехи создают идеальное сочетание текстур и вкусов.

Вам понадобится: половина крупного кочана пекинской капусты (примерно 300–400 г), 250 г копченой куриной грудки (или окорочка), 1 спелая, но твердая груша, 3-4 ст. л. майонеза, 50 г грецких орехов, соль, черный перец по вкусу. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками или соломкой. Грушу очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками. В большой миске смешайте капусту, курицу и грушу. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. При подаче выложите горкой на сервировочное блюдо и обильно посыпьте сверху дроблеными орехами.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Копчёная красавица» — первым исчезнет с новогоднего стола: продукты простые, но есть фишки
Общество
Салат «Копчёная красавица» — первым исчезнет с новогоднего стола: продукты простые, но есть фишки
Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество
Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
К Новому году яйца не фарширую — готовлю классическую шотландскую закуску: всего 30 минут для идеального блюда
Общество
К Новому году яйца не фарширую — готовлю классическую шотландскую закуску: всего 30 минут для идеального блюда
Салат «Куранты» с индейкой — беспроигрышный вариант: все забудут про оливье и шубу
Общество
Салат «Куранты» с индейкой — беспроигрышный вариант: все забудут про оливье и шубу
Необычный салат с креветками и рататуем покорит гурманов
Семья и жизнь
Необычный салат с креветками и рататуем покорит гурманов
салаты
рецепты
пекинская капуста
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Парализованную из-за ДТП с 67 авто дорогу снова открыли
Почему не работает WhatsApp 28 декабря: где сбои в РФ, причины блокировки
Самодельный коньяк из водки: ароматный напиток за 3 дня — дешево и вкусно
«Важное событие»: военэксперт об освобождении РФ трех городов в зоне СВО
В США отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов
Ураганный ветер отбросил два самолета прямо в сугроб
Конфликт двух 17-летних подростков закончился убийством одного из них
В МВД раскрыли новую уловку мошенников с «заменой купюр»
Мужчина сделал хозяйке спа-салона «взрывной подарок» и сел в тюрьму
Раскрыта страшная правда про цифровой мусор в интернете
В России раскрыли, чем вызваны разногласия в «коалиции желающих»
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: скоро ударит 30-градусный мороз?
Мерц и Макрон поссорились из-за Путина
Экс-министра отправили под арест за махинации с землей на 31 млн рублей
В РУСАДА оценили отбытие дисквалификации фигуристкой Валиевой
Электробус столкнулся с автомобилем в самом центре Москвы
«Мир обеспокоен»: в Совфеде высказались о позиции Трампа по Украине
Вырвавшийся из вольера волк обратил в бегство посетителей зоопарка
Сильнейшее за последние годы землетрясение обрушилось на Тайвань
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 декабря: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.