ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 03:46

Творожные бублики с высоким содержанием белка и кальция: для завтрака, перекуса или легкого ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте полезные и вкусные творожные бублики — они идеальны для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Их преимущество в высоком содержании белка и кальция из творога, медленных углеводах из цельнозерновой муки, а также отсутствии сахара. Они обеспечат долгое чувство сытости и принесут настоящую пользу вашему организму без лишних калорий!

Вам понадобится: 200 г творога, 150 г цельнозерновой муки, 1 яйцо, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Смешайте творог с яйцом и медом, добавьте муку с разрыхлителем и замесите эластичное тесто. Сформируйте колбаски, соедините концы в бублики. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Вкус бубликов — нежная мягкая текстура с легкой кислинкой творога и тонкой сладостью меда, в меру плотные и очень сытные.

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный кекс «Рождественский»: элементарный рецепт — как раз для суматохи перед Новым годом.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру творог и изюм и делаю чудо: «пуховые» рожки с творожной начинкой. Идеально к чаю или кофе
Общество
Беру творог и изюм и делаю чудо: «пуховые» рожки с творожной начинкой. Идеально к чаю или кофе
Беру творог и горстку муки — пеку соложеники с яблоками. Вкуснее сырников и оладий
Общество
Беру творог и горстку муки — пеку соложеники с яблоками. Вкуснее сырников и оладий
Завтрак за 20 минут! Творожно-сырные колечки — очень простой и быстрый рецепт: 4 ингредиента и горстка муки
Общество
Завтрак за 20 минут! Творожно-сырные колечки — очень простой и быстрый рецепт: 4 ингредиента и горстка муки
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Утка в медово-цитрусовой карамели: гарантированно получится мягкой, а не резиновой
Общество
Утка в медово-цитрусовой карамели: гарантированно получится мягкой, а не резиновой
творог
бублики
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дедовщина, садизм и рабство: во что превратились ВСУ при Зеленском
Макрон поделился с Зеленским своими мыслями по поводу конфликта
«Интер Майами» впервые стал чемпионом MLS
Аэропорты трех столиц Северного Кавказа закрылись
Раскрыто, как мог погибнуть экс-режиссер «Орла и решки» из ВСУ
При пожаре в ночном клубе погибли не менее 23 человек
Telegram-канал SHOT сообщил, что над Энгельсом прогремели мощные взрывы
Косоглазие, слабоумие, геморрой: как смартфоны способны искалечить здоровье
В российском городе прозвучал сигнал тревоги
Мощное землетрясение произошло на Аляске
«Делают из людей дураков»: что такое хобби-доггинг, приживется ли в РФ
Саратовский аэропорт запретил все полеты
Спасаемся от контагиозного моллюска: симптомы, как не заболеть, лечится ли
«Зенит» одержал победу над «Акроном»
Глава «Укрэнерго» озвучил сроки восстановления энергоснабжения
«На равных с другими»: в США рассказали про ядерные испытания
Несколько детей и женщина попали в больницу после пожара в Ярославле
Насиловал, уродовал, прятал трупы в тайге: маньяк держал в страхе Сибирь
Мирная жительница Горловки погибла при атаке ВСУ
Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.