Творожные бублики с высоким содержанием белка и кальция: для завтрака, перекуса или легкого ужина

Приготовьте полезные и вкусные творожные бублики — они идеальны для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Их преимущество в высоком содержании белка и кальция из творога, медленных углеводах из цельнозерновой муки, а также отсутствии сахара. Они обеспечат долгое чувство сытости и принесут настоящую пользу вашему организму без лишних калорий!

Вам понадобится: 200 г творога, 150 г цельнозерновой муки, 1 яйцо, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Смешайте творог с яйцом и медом, добавьте муку с разрыхлителем и замесите эластичное тесто. Сформируйте колбаски, соедините концы в бублики. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Вкус бубликов — нежная мягкая текстура с легкой кислинкой творога и тонкой сладостью меда, в меру плотные и очень сытные.

