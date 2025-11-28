День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:46

Шоколадный кекс «Рождественский»: элементарный рецепт — как раз для суматохи перед Новым годом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Попробуйте приготовить невероятно простой и вкусный шоколадный кекс «Рождественский» с орехами и изюмом, который станет вашим любимым десертом. Рецепт элементарный! Как раз для суматохи перед Новым годом.

Для теста вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 2 стакана муки, 3 ст. л. какао, 1 ч. л. соды, 100 г сливочного масла, 100 г грецких орехов, 100 г изюма. Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте растопленное остывшее масло и кефир. Просейте муку с какао и содой, соедините с жидкой смесью и перемешайте до однородности. Орехи измельчите, изюм промойте и обсушите, добавьте их в тесто. Форму для выпечки смажьте маслом и вылейте в нее тесто. Выпекайте 35–40 минут до сухой зубочистки.

Аромат свежей выпечки с шоколадом и орехами наполнит ваш дом уютом, а сам влажный десерт станет идеальным дополнением к чаю или кофе. Это тот самый рецепт, который стоит хранить в своей кулинарной книге!

Ранее стало известно, как приготовить лимонный рулет с курдом: рецепт простой домашней выпечки, которая покорит всех сладкоежек.

Проверено редакцией
Читайте также
Зразам нет! Готовлю грузинскую чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно
Общество
Зразам нет! Готовлю грузинскую чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
Общество
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Испанский суп-гуляш с фаршем и макаронами: густой, сытный и очень вкусный — готовится просто в 1 казане
Общество
Испанский суп-гуляш с фаршем и макаронами: густой, сытный и очень вкусный — готовится просто в 1 казане
Морковный кекс «Рождественский» — праздничный, но без дорогих продуктов. Запах как в кондитерской на весь дом
Общество
Морковный кекс «Рождественский» — праздничный, но без дорогих продуктов. Запах как в кондитерской на весь дом
рецепты
простой рецепт
кексы
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минстрое раскрыли приоритетные регионы развития
Путин лично проводил Орбана до автомобиля
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.