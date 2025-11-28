Шоколадный кекс «Рождественский»: элементарный рецепт — как раз для суматохи перед Новым годом

Шоколадный кекс «Рождественский»: элементарный рецепт — как раз для суматохи перед Новым годом

Попробуйте приготовить невероятно простой и вкусный шоколадный кекс «Рождественский» с орехами и изюмом, который станет вашим любимым десертом. Рецепт элементарный! Как раз для суматохи перед Новым годом.

Для теста вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 2 стакана муки, 3 ст. л. какао, 1 ч. л. соды, 100 г сливочного масла, 100 г грецких орехов, 100 г изюма. Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте растопленное остывшее масло и кефир. Просейте муку с какао и содой, соедините с жидкой смесью и перемешайте до однородности. Орехи измельчите, изюм промойте и обсушите, добавьте их в тесто. Форму для выпечки смажьте маслом и вылейте в нее тесто. Выпекайте 35–40 минут до сухой зубочистки.

Аромат свежей выпечки с шоколадом и орехами наполнит ваш дом уютом, а сам влажный десерт станет идеальным дополнением к чаю или кофе. Это тот самый рецепт, который стоит хранить в своей кулинарной книге!

Ранее стало известно, как приготовить лимонный рулет с курдом: рецепт простой домашней выпечки, которая покорит всех сладкоежек.