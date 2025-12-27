Новый год — 2026
Новогодняя традиция — печь печенье с детьми: творожные звёздочки с чистым составом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть рецепты, которые объединяют семью, и это творожное печенье — как раз из таких. Его приятно готовить вместе с детьми: тесто послушное, аромат ванили и корицы сразу создаёт новогоднее настроение, а состав — простой и понятный. Получается уютное домашнее печенье, которое хочется подать к чаю в морозный вечер.

Ингредиенты: творог сухой рассыпчатый 350 г, сливочное масло комнатной температуры 250 г, мука пшеничная 400 г (возможно, чуть больше), разрыхлитель 1 ч. л., ванильный сахар или ванильный экстракт по вкусу, сахар и корица для обсыпки.

Приготовление: творог разомните вилкой до однородности, добавьте мягкое сливочное масло и ваниль, хорошо перемешайте. Муку просейте, соедините с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник на 40 минут. Охлаждённое тесто раскатайте в пласт толщиной 2–3 мм и вырежьте звездочки или кружки диаметром 8–10 см. Каждый кусочек обмакните в сахар или смесь сахара с корицей. Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки.

Ранее мы делились десертом без муки и без сахара, но от него не оторваться. Пышная творожная запеканка на завтрак и перекус.

