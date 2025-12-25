Вместо печенек, пончиков и оладий: нашла старый рецепт хвороста — оценила вся семья

Иногда самые простые рецепты оказываются самыми душевными. Этот хворост — вкус из детства, тот самый, который когда-то жарили мамы на обычной кухне без миксеров и сложных ингредиентов. Я достала этот рецепт, приготовила «на пробу», и в итоге тарелка опустела быстрее, чем остывало масло. Хрустящий, легкий, совсем не тяжелый — отличная замена пончикам и оладьям к чаю.

Для теста понадобится мука — 3 стакана, кефир — 1,5 стакана, яйцо — 1 шт., растительное масло — 2 ст. л., соль — 0,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л.

Из всех ингредиентов замесите мягкое тесто, не забивайте его мукой. Накройте и дайте отдохнуть около 20 минут. Затем раскатайте пласт толщиной 4-5 мм, нарежьте полосками и сформируйте ромбики. В каждом сделайте надрез и выверните уголок — тот самый «фирменный» прием. Обжаривайте хворост в хорошо разогретом масле до золотистой корочки, выкладывайте на салфетки и щедро посыпайте сахарной пудрой. Простой рецепт, который снова собирает семью за столом.

