Эта самса с мясом — ваш билет в Узбекистан не выходя из кухни. Аромат свежемолотых специй, сочная начинка и хрустящее тесто

Ключ к невероятной сочности классической самсы кроется в двух ингредиентах: мелко рубленом мясе с жирком и правильно нарезанном луке. Лук, нашинкованный четвертинками колец, отдает сок постепенно, томясь вместе с курдючным жиром внутри плотного конвертика из теста. В результате вы получаете не сухую начинку, а ароматный фонтан вкуса в каждом кусочке.

Что понадобится

Для теста (или готовое слоеное): мука пшеничная (500 г), вода ледяная (250 мл), жир бараний или курдючный (100 г), соль (1 ч. л.). Для начинки: баранина или говядина с жирком (500 г), курдючный жир (100 г), репчатый лук (3–4 крупные головки), зира свежемолотая (1 ч. л.), кориандр молотый (0,5 ч. л.), черный перец свежемолотый, соль по вкусу. Для смазки: яйцо (1 шт.), кунжут для посыпки.

Как я ее готовлю

Мясо и курдючный жир нарезаем небольшими кубиками, примерно 5х5 мм. Лук шинкуем не мелко, а четвертинками колец — так он лучше сохранит сок. Соединяем мясо, жир и лук в миске, добавляем соль, перец, зиру и кориандр. Тщательно перемешиваем руками и убираем в холод, пока занимаемся тестом. Готовое крутое тесто (рецепт по ссылке в оригинальном посте) делим на 18 равных частей. Каждый кусочек раскатываем в тонкий круг диаметром 18–20 см. В центр каждого выкладываем 2 столовые ложки начинки с горкой. Формируем классический треугольник: поднимаем края, защипываем в центре, а затем аккуратно залепляем боковые стороны, получая аккуратный конвертик.

Переворачиваем самсу швом вниз и укладываем на противень, застеленный пергаментом. Перед отправкой в духовку слегка взбиваем яйцо и смазываем им поверхность каждой заготовки, после чего щедро посыпаем кунжутом. Выпекаем в разогретой до 200 °C духовке около 40 минут до красивого золотисто-коричневого цвета.

