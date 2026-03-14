Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 13:01

Если хотите прям чумовые синнабоны, возьмите этот рецепт. Пушистые улитки с корицей и кремом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда хочется испечь что-нибудь по-настоящему уютное и ароматное. Эти домашние синнабоны — именно такие: мягкие, пышные, с теплой коричной начинкой и нежным кремом сверху. Когда они только выходят из духовки, весь дом наполняется запахом выпечки, а остановиться на одной булочке почти невозможно.

Ингредиенты (~25 булочек): Тесто: мука — 540 г, теплое молоко — 250 мл, сухие дрожжи — 7 г, сахар — 80 г, сливочное масло — 80 г, яйца — 2 шт., соль — 1/3 ч. л. Начинка: сливочное масло мягкое — 70 г, сахар — 90 г, корица — 12 г. Крем: сливочно-творожный сыр — 180 г, сливочное масло мягкое — 45 г, сахарная пудра — 100 г.

Приготовление: в теплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут, чтобы появилась пышная шапочка. Добавьте яйца, соль и растопленное сливочное масло, перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле примерно на час.

Подошедшее тесто раскатайте в большой прямоугольник, смажьте мягким маслом и посыпьте смесью сахара с корицей. Сверните плотным рулетом и нарежьте на булочки.

Выложите их в форму, дайте постоять около 25 минут и выпекайте при 180 °C примерно 25 минут до румяного цвета. Для крема взбейте сливочный сыр, мягкое масло и сахарную пудру. Горячие булочки щедро смажьте кремом — он слегка растает и пропитает каждый слой.

Проверено редакцией
Читайте также
Семья и жизнь
Общество
Общество
Общество
Семья и жизнь
булочки
корица
тесто
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.