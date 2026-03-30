Натираю яблоко с корицей и на тесто — «янтарные» завитушки кручу за 5 минут: самовара чая мало

Беру яблоко, слоёное тесто и корицу — и за 5 минут кручу «янтарные» завитушки, которые исчезают со стола быстрее, чем я успеваю поставить самовар.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, слоистые слойки с золотистой карамельной корочкой, а внутри — сочная яблочная начинка с ароматом корицы, которая тает во рту и просит добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного теста (бездрожжевого), 2 яблока, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка корицы, 1 желток для смазывания, сахарная пудра для посыпки. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной тёрке, смешайте с сахаром и корицей.

Тесто разморозьте, слегка раскатайте, нарежьте на полоски шириной 3–4 см. На каждую полоску выложите по 1 чайной ложке яблочной начинки, сверните в трубочку или скрутите в улитку, формируя завитушки. Выложите на противень с пергаментом, смажьте желтком. Выпекайте при 200°С 12–15 минут до золотистого цвета. Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой. Подавайте тёплыми к чаю — эта выпечка станет вашим коронным десертом для внезапных гостей.

Мария Левицкая
М. Левицкая
