Просто бомбический завтрак: творожно-яблочные блинчики с корицей — нежные, ароматные и очень уютные

Это тот рецепт, когда хочется чего-то домашнего, но без лишней тяжести. Творожные блины получаются мягкими, с легкой сладостью яблок и теплым ароматом корицы. Творог делает их более сытными и полезными, а орехи добавляют приятную текстуру.

Отличный вариант для завтрака или перекуса, который нравится всей семье.

Ингредиенты: яйца — 4 шт., творог мягкий — 200 г, яблоки — 3–4 шт., мука цельнозерновая или обычная — 3/4 стакана, мед — 1 ст. л., орехи (любые, измельченные) — 1 ст. л., корица — 1/2 ч. л., лимонный сок — 1 ч. л., щепотка соли.

Яблоки очистите и натрите на крупной терке, сбрызните лимонным соком. Добавьте творог, мед, муку, корицу, орехи и соль. Вбейте яйца и хорошо перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду и выкладывайте тесто ложкой, формируя блины. Жарьте на среднем огне до румяной корочки с двух сторон.

Подавайте теплыми — со сметаной, медом или йогуртом. Получаются мягкие ароматные блины, которые хочется готовить снова и снова.

